Naši stručnjaci o ruskom cjepivu: 'Tek je u fazi ispitivanja, možda bude dostupno za pola godine'

Vijest dana objava je Rusije kako je njihovo ministarstvo zdravstva odobrilo prvo svjetsko cjepivo za novi koronavirus SARS-CoV-2 te da je već cijepljena i kćer samog Vladimira Putina. Ruski je predsjednik sam objavio vijest koju su praktično trenutno prenijeli svi važniji svjetski mediji. Kako smo već pisali na našem portalu, riječ je o cjepivu koje se razvija na državnom institutu Gamaleya te se sada najavljuje masovna proizvodnja.

– Jedna od mojih kćeri već se cjepila. Na taj je način i ona imala ulogu u eksperimentu. Nakon prvog cijepljenja dobila je temperaturu 38 da bi ona sljedećeg dana pala na 37 Celzija i to je bilo sve, rekao je Vladimir Putin.

Rusi najavljuju masovnu proizvodnju već za sljedeći mjesec da bi sljedeće godine proizvodnja dosegla mjesečnu nakladu od nekoliko milijuna doza. Puno se toga može iščitati iz ovih Putinovih riječi, pogotovo to mogu oni koji su već mjesecima na najizravniji način uključeni u istraživanja virusa koji je praktično pokorio svijet. Ono što je kod ruskog cjepiva problematično jest da nema nikakve neovisne potvrde, odnosno ne postoji uobičajeni slijed objave znanstvenih radova i kliničkih ispitivanja koje bi dale potrebno povjerenje u njegovu djelotvornost bez štetnosti.

Primjerice, iz Putinovih riječi čini se kako je ipak i dalje riječ o fazi 3 kliničkog testiranja, a ne o tome da je cjepivo doista dostupno. Naime, Rusi su početkom lipnja objavili kako je njihov kandidat za cjepivo razvijen u Nacionalnom epidemiološkom i mikrobiološkom istraživačkom centru Nikolai Gamaleya u suradnji s Ministarstvom obrane spreman za klinička ispitivanja. Danas je 11. kolovoza, dakle ispada da su Rusi razvoj cjepiva zajedno s tri potrebne faze kliničkog ispitivanja obavili u nekih dva mjeseca.

- Meni se čini da je to na neki način ipak još cjepivo koje je u fazi testiranja, dakle oni su najavili da je cjepivo “gotovo" usprkos toga što vjerojatno veća testiranja u fazi 3 još nisu do kraja provedena (i američko Moderna cjepivo se već naručuje i proizvodnja se uspostavlja usprkos toga što se još uvijek sprovodi faza 3 testiranja). Dakle, u Rusiji će se cjepivo “testirati” na visoko eksponiranim grupama kao što je medicinsko osoblje. Moja je procjena da će vjerojatno potrajati barem pola godine dok to cjepivo postane široko dostupno i do kraja ispitano. Temperatura koja se spominje baš i nije poželjna nus-pojava cjepiva, treba vidjeti kako će šira populacija reagirati, komentirao nam je vijest iz Rusije naš ugledni molekularni biolog prof. dr. sc. Nenad Ban s ETH u Zurichu.

Rusko cjepivo s Instituta Gamaleya temelji se na adenovirusu. Na sličnoj se tehnologiji temelji i cjepivo s Oxforda koje se smatra najozbiljnijim kandidatom za proizvodnju i primjenu.

- Oksfordsko cjepivo je temeljeno na adenovirusu, i tamo su također primijetili dosta jaki imuni odgovor uključivo povećanu temperaturu kod ljudi koji su cijepljeni. Postoji i Ad5-nCoV cjepivo iz Kine kompanije CanSino koje je bazirano na adenovirusu ali je u ranijem stadiju testiranja, upućuje nas prof. Ban.

Da će uskoro imati cjepivo u masovnoj proizvodnji Rusi su najavili prije nešto više od tjedan dana, no s datumom početka masovnog cijepljenja smještenim negdje u listopadu. To njihovo cjepivo, koje se temelji na cjepivu protiv ebole koje su razvijali prije 20-tak godina, ne vodi se ni na popisu Svjetske zdravstvene organizacije. Svejedno, Kiril Dimitrijev, ključni čovjek za rusko cjepivo uz ministra obrane, izjavljivao je tada kako vjeruje da će to biti jedno od prvih odobrenih cjepiva.

- Cjepiva su vrlo važno otkriće u medicini i omogućila su da suzbijemo neke od najgorih zaraznih bolesti, no kako je cjepivo nešto što se daje zdravim ljudima iznimno je važno da bude detaljno provjereno kako bismo bili potpuno sigurni da je učinkovito i sigurno. Za rusko cjepivo nisu javno objavljeni rezultati ispitivanja pa ne možemo znati je li to doista tako. S druge strane, u Rusiji je bio velik broj zaraženih pa nije nemoguće da su doista i proveli ispitivanje na velikom broju ljudi. U svakom slučaju dok ne objave detaljne rezultate ispitivanja navedeno cjepivo može se smatrati samo eksperimentalnim cjepivom, smatra poznati naš molekularni biolog prof. dr. sc. Gordan Lauc iz Genosa.

U svakom bi slučaju efikasno cjepivo bilo i još jedna ruska pobjeda nad Zapadom, odnosno dokazivanje svoje nadmoći na tom polju, u utrci za cjepivom koja je doista počela nalikovati kakvom geopolitičkom nadmetanju.

Na činjenicu da podaci o vrsti cjepiva i rezultatima ispitivanja učinkovitosti i nuspojava nisu objavljeni pa je teško dati sasvim utemeljen komentar, upozorava i vodeći naš epidemiolog prof. prim. Dr. sc. Branko Kolarić iz NZJZ Dr. Andrija Štampar.

Zanimalo nas je i kakva je procedura ako Rusi ponude to cjepivo, a riječ je o nečemu što javnost željno iščekuje kao rješenje za pandemiju, može li se napraviti naknadna provjera ponuđenog cjepiva?

- Naravno, cjepiva prolaze cijelu proceduru uvoza lijekova (nadležna je HALMED) i proizvođač mora podastrijeti niz dokaza propisanih zakonima. Ne možemo se cijepiti samo zato što je netko rekao da ima cjepivo, upozorava prof. Kolarić.