NOVI ČOKOLADNI HIT

Napravili čokoladu u samo 1000 primjeraka, odmah je razgrabljena: 'Svi se žale na visoke cijene, no masovno se kupuje'

FILE PHOTO: Lindt at the Woodbury Common Premium Outlets in Central Valley, New York
Andrew Kelly/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
18.11.2025.
u 22:48

Nova čokolada već kruži društvenim mrežama, a korisnici dijele fotografije i videozapise s kušanjem.

Velika pomama za luksuznim čokoladama prošle je godine pretvorila „Dubai čokoladu” u pravi viralni hit. Lindt je tada predstavio svoju verziju, prilično skupu, ali vrlo dobro prihvaćenu među ljubiteljima čokolade. Sada švicarski čokolatijer ide korak dalje: nova „Tokyo Style Chocolade” stigla je u odabrane trgovine u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj, gdje je odmah izazvala velik interes.

Godinu dana nakon uspjeha „Lindt Dubai Style Chocolade” stiže nova verzija: „Lindt Tokyo Style Chocolade” koja ekskluzivno interpretira trend matcha čaja. Ova čokolada dolazi u bijeloj čokoladnoj ovojnici, a unutar nje skriva se punjenje od Chamei Minami Matcha čaja, komadića jagode i prženog riža (Genmai). Izgledom podsjeća na popularnu Dubai-varijantu, dok je kombinacija matcha i jagode trenutno iznimno tražena – primjerice u piću „Strawberry Matcha Latte” koje mnogi kafići nude svojim gostima.

Lindt ističe da je u ovoj novoj čokoladi spojio švicarsku čokoladnu umjetnost s tradicijom japanskih čajnih ceremonija. Matcha prah dolazi iz prve berbe godine i smatra se posebno kvalitetnim. Svaka pločica izrađena je ručno i numerirana, a cijena od 150 grama iznosi 14,99 eura.

Na društvenim mrežama korisnici koji su već kušali ovu poslasticu ostavili su brojne pozitivne komentare: „Super ukusno”, „Stvarno odlično” i „Jagoda se baš lijepo osjeti”. No, nisu svi bili oduševljeni cijenom: „Svi se žale na visoke cijene, ali čokolada od 15 eura se masovno kupuje. Ma dajte”, komentirala je jedna korisnica. Drugi pita: „Zašto toliko skupo? Cijene kakaa su pale”. Treći se našalio: „Košta vjerojatno pola mjesečne plaće.”

Ideja koja je popularizirala Dubai-čokoladu prenesena je i na Tokyo-varijantu, luksuzni sastojci, neobične teksture i međunarodna inspiracija ponovno su u fokusu. Nova čokolada već kruži društvenim mrežama, a korisnici dijele fotografije i videozapise s kušanjem, piše Fenix Magazin.

Tijekom predstavljanja prošlog tjedna formirali su se redovi u nekoliko gradova, uključujući München i Beč. U Beču je dostupno bilo samo 200 komada, dok je u Njemačkoj ukupno plasirano 1000 pločica. Kupci su pritom mogli ne samo kušati „Tokyo Style Chocolade”, već i uživati u svježe pripremljenom Matcha Latteu.

Avatar Looney®Tunes
Looney®Tunes
23:33 18.11.2025.

Snobovima naplatiti 150€ za 150g.

