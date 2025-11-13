Svi je obožavaju, no koliko je zaista zdrava? Stručnjaci otkrili 7 loših strana čokolade
Ako netko ima dobar PR, onda je to čokoladna industrija: studije omiljenu namirnicu povezuju sa sniženim tlakom, boljom kardiovaskularnom funkcijom i manjim stresom. No, priča nije crno-bijela – uz 'pro' argumente postoje i oni drugi, 'kontra' koji rjeđe dospiju u medije. Želite li realnu sliku, važno je znati i razloge zbog kojih bi valjalo smanjiti svakodnevno grickanje čokolade, piše Huff Post.
Čokolada i histamini: Čokolada i kakao sadrže histamine koji kod osjetljivih osoba mogu pojačati alergijske tegobe. Zabilježeno je da prehrana s malo histamina ublažava kihanje, svrbež, ubrzan puls i tjeskobu. Organski kakao obično ima manje histamina od prerađenog pa je odabir važan.
Šećer, šećer, šećer: Većina čokoladica prepuna je dodanog šećera: mliječna u prosjeku oko 51 gram na 100 grama, a i tamna sa 70 do 85 posto kakaa često ima 24 grama u 100 grama proizvoda. U prehrani koja je ionako puna skrivenih šećera, čokolada je dodatni teret. Navika 'kockica poslije ručka' brzo se pretvara u višak kalorija.
Povezanost s aknama: Studije na ljudima sklonima aknama pokazuju porast upalnih promjena nekoliko dana nakon konzumacije kakaa. Dnevno 25 do 50 grama tamne čokolade kroz tjedne može pogoršati stanje kože. Ako vam ten 'plane', napravite pauzu od čokolade i promatrajte promjene.
Mlijeko u tragovima i netolerancija: Mliječna čokolada sadrži dosta mlijeka, a i mnoge tamne čokolade imaju mliječne tragove. S obzirom na to da je intolerancija na laktozu česta, tegobe poput nadutosti i grčeva kod onih koji redovito konzumiraju čokoladu nisu rijetkost.
Manje antioksidansa nego što mislite: Srčane benefite pripisujemo flavanolima, no mnogi proizvođači ih uklanjaju zbog gorčine. Posebno je to izraženo u mliječnim, no i dio tamnih čokolada prolazi intenzivnu obradu. Rezultat: pločica često nema onoliko korisnih spojeva koliko očekujete.
Teški metali u tragovima: Neovisne analize našle su u dijelu proizvoda razine olova i/ili kadmija iznad preporuka. Nije svaka čokolada problematična, ali stalna konzumacija može povećati opterećenje organizma. Vrijedi birati provjerene brendove i rotirati izvore slatkog.
Teško je stati na jednoj kockici: Čokolada je najomiljenija namirnica na Zapadu i sadrži biološki aktivne tvari slične stimulansima. Često je koristimo kao 'lijek' za manjak serotonina ili prehrambene deficite. Time prikrivamo uzrok i jačamo ovisnički obrazac.