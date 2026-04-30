Učenici Hrvatske dječje škole “Anno 93” u Beču oduševili autentičnim igračkama

Hrvatska dječja škola (HDŠ) u Beču organizirala je od 22. do 24. travnja Radionicu s hrvatskim autentičnim igračkama. Sve s ciljem da se kreativnim, edukativnim i zabavnim sadržajima, potakne razvijanje vještina, timskog duha i lijepih vrijednosti od najranije dobi, te izgrade nove, zajedničke uspomene. “Bilo je to vrlo zanimljivo i motivirajuće za učenike”, rekli su za Večernji list ing. Perica Mijić, jedan od osnivača Hrvatske dječje škole “Anno 93” u Beču, koja djeluje u sklopu istoimene Austrijsko-hrvatske krovne udruge za obrazovanje, kulturu i socijalno na čijem je Mijić čelu, te profesorica hrvatskog jezika Đurđica Vučković, koja je voditeljica HDŠ-a. “Kroz igru i praktične aktivnosti učenici su upoznali tradicionalne igračke i njihovo podrijetlo.

Učenici su bili vrlo aktivni, postavljali su zanimljiva pitanja i naučili mnogo toga novoga o hrvatskoj kulturnoj baštini”, naglasili su organizatori kreativne Radionice. Uz napomenu kako je “druženje s učenicima i roditeljima, koji su također isprobali svoj kreativan potencijal u Radionici, bilo izuzetno ugodno i ispunjeno pozitivnom energijom. I da je vladala opuštena i prijateljska atmosfera u kojoj su svi uživali, međusobno se povezivali i surađivali”. “Zajedničke aktivnosti dodatno su nas zbližile i učinile našu kreativnu Radionicu, lijepim iskustvom za sve prisutne”, poručili su organizatori trodnevne Radionice, entuzijasti Perica Mijić i Đurđica Vučković. Da podsjetimo! Hrvatska dječja škola u Beču počela je s radom 2002. godine.

Jedina je dopunska škola u austrijskom glavnom gradu koja već 24 godine, dakle gotovo četvrt stoljeća, uspješno nudi za djecu hrvatskih iseljenika i Hrvata na privremenom radu u Austriji nastavu na hrvatskom materinskom jeziku i upoznavanje hrvatske povijesti i kulture. S koliko profesionalnosti i entuzijazma djeluje Hrvatska dječja škola u Beču i koliko je cijene ne samo roditelji nego i službeni hrvatski diplomatsko-konzularni predstavnici u Austriji, ali i Grad Beč, često se može čuti i vidjeti. Kao primjerice na podjeli učeničkih knjižica, te raznim proslavama i priredbama, uključujući i nedavno održanu Radionicu hrvatskih autentičnih igračaka. Idealno mjesto za spajanje kreativnosti i osobnog razvoja mališana i učenika.