Napadač koji je ubio Hrvata u Irskoj: 'Čekam stranu p***u koja je napala dijete'

Muškarci koji su brutalno i divljački pretukli Josipa Štroka u Dublinu znali su da je njihova žrtva strani državljanin kada su ga proganjali. Seoirse Ó Dúnlaing rekao je poroti na suđenju za ubojstvo da status Josipa Štroka (31) kao stranog državljanina ima značaj u slučaju trojice muškaraca optuženih za njegovo ubojstvo. Odvjetnik je izjavio da je jedan od optuženih, Mark Lee (44), dva dana nakon navodnog napada rekao policiji da je 'šetao gore-dolje' ispred centra za smještaj tražitelja međunarodne zaštite (IPAS) 'čekajući stranu p***u koja je napala dijete nožem'. Gospodin Ó Dúnlaing rekao je da tužiteljstvo smatra da je ovaj komentar relevantan za ono što porota mora razmotriti.

Kako se moglo čuti na suđenju, Lee je nekoliko sati nakon napada poslao glasovnu poruku prijatelju: 'Prijatelju, bit ću tamo za 20 minuta. Upravo sam razbio Poljake i ostavio ih da umru jer su pretukli dijete'. Na suđenju je također rečeno da je gospodin Štrok bio meta nakon što je navodno napao 17-godišnjeg dječaka na autobusnoj postaji nakon svađe oko upaljača.

Navodi se da su trojica optuženih napala gospodina Družinca i gospodina Štroka 30. ožujka 2024., te da je gospodin Štrok preminuo četiri dana kasnije od ozljeda zadobivenih tupim predmetima u napadu. Ó Dúnlaing je na suđenju kazao poroti kako će tužiteljstvo pokušati dokazati da su optuženici bili dio zajedničkog pothvata koji je imao cilj da nanese ozbiljne ozljede Štroku kada su ga 'brutalno i divljački napali'.

Na suđenju se moglo čuti kako su Štrok i Družinec tog dana dosta pili te da su se uputili u Clondalkin gdje su čekali autobus koji ih je vozio prema mjestu gdje živi Družinec. Dvojac se na stanici sukobio s 17-godišnjakom oko upaljača. Dječak je sve ispričao trojici drugih mladića koji su ušli u isti autobus. Nakon izlaska, mladići su sreli Marka Leeja i ispričali mu što se dogodilo. On je ubrzo ušao u svoju kuću iz koje je izašao u pratnji Anthonyja Delappe i Connora Raffertyja koji su također optuženi u ovom slučaju. Progonili su dva Hrvata i napali ih, rekao je gospodin Ó Dúnlaing. Rekao je poroti da se zajednički pothvat može formirati u trenutku i da se 'nešto dogodilo u toj kući što je uzrokovalo da ova trojica izađu'.