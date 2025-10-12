Naši Portali
RANO UJUTRO

Stravičan napad u virovitičkoj bolnici: Muškarac nožem nasrnuo na psihijatra?

Virovitica: Pacijentica nožem izbola poznatu psihijatricu Elviru Koić
Damir Spehar/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
12.10.2025.
u 22:48

Na intervenciju je brzo stigla policija, a svjedok je opisao kako je napadač priveden i vezan lisicama, dok je pod bio natopljen krvlju

U noći na nedjelju u Općoj bolnici Virovitica dogodio se težak incident u kojem je muškarac nožem napao bolničko osoblje, a zatim se i sam ozlijedio. Svjedok koji se slučajno zatekao na licu mjesta ispričao je za 24sata da je čuo galamu i povišene tonove te je zastao da vidi što se događa. Kako je rekao, oko 4 sata ujutro muškarac je nasrnuo na bolničkog psihijatra koji je zadobio ozljede od noža te je hitno prevezen na šivanje. Motiv napada još nije poznat.

Na intervenciju je brzo stigla policija, a svjedok je opisao kako je napadač priveden i vezan lisicama, dok je pod bio natopljen krvlju. Iz Policijske uprave virovitičko-podravske nisu željeli davati izjave o slučaju, ali su potvrdili da provjeravaju informacije. Ravnatelj bolnice Dinko Blažević nije bio dostupan za komentar, a bolničko osoblje je kratko odgovorilo da im je zabranjeno davati izjave zbog bolničkih pravila. 

Avatar Scuderia
Scuderia
22:27 12.10.2025.

Određena zanimanja moraju imati dopuštenje za nošenje vatrenog oružja. Ako ništa drugo da druga strana bude spremnija razgovarati.

