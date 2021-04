Most organizirao zabavu za napadnute volonterke: 'Kukavički ste udarili dvije djevojke, no nas je puno više'

Dvije volonterke Mosta danas su napadnute na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića, a nakon što su iz stranke osudili napad, večeras je na istom mjestu za njih organizirano druženje.

- Nakon potresnog događaja koji se danas dogodio na glavnom zagrebačkom trgu u kojem su naše mlade volonterke Lea i Magdalena brutalno napadnute dok su na štandu prikupljale potpise za gradonačelničku kandidaturu Zvonimira Troskota, naš odgovor je - zajedništvo!, poručili su iz stranke te naveli kako se ne daju prestrašiti.

- Most se, ovaj Most kojeg ste napali danas, ne vrti oko jednog čovjeka, oko nekolicine pojedinaca! Most je bedem u liku dviju djevojaka koje su hrabro stale iza svojih ideala, bedem koji svakodnevno jača dolaskom svih koji mu daju podršku i priključuju se! Most je prilika! Most su mladi! Most je vrijeme pred nama, čistoća kojom smo naoružani, jasnoća vizije, upornost želje, određenost cilja-moje "JA" da se umanjuje, a država i narod u njoj jačaju i rastu. "JA" je tek sredstvo, komadić snage skrivene u svemu što dolazi i čega se boje močvare ustajalih i dotrajalih politika! Kukavički ste udarili dvije djevojke, no nas je puno, puno više! Naše je najjače oružje jedinstvo, ono kojeg se vi najviše bojite, pred kojim najviše strepite i koje nikada nećete imati!, zaključili su iz stranke.

Na večerašnje su se druženje osvrnuli i na Twitter profilu. Objavili su video gdje su svi zajedno pjevaju i zabavljaju se.

- Pogledajte koliko se mladih okupilo večeras na našem štandu na Trgu nakon brutalnog napada na naše mlade volonterke. Od večeras je ne samo časno nego i sigurno stajati uz Most, navode na Twitteru uz video.

Pogledajte koliko se mladih okupilo večeras na našem štandu na Trgu nakon brutalnog napada na naše mlade volonterke.



Od večeras je ne samo časno nego i sigurno stajati uz Most 💪🇭🇷 pic.twitter.com/wG3uHIF8bB — Most (@MostHrvatska) April 23, 2021

Današnji napad na volonterke spriječen je reakcijom prolaznika. Napadač je jednu od njih povukao za kosu, a drugu nekoliko puta udario šakom u glavu. Napad su osudili brojni hrvatski politički akteri, uključujući i neke od Troskotovih protukandidata.