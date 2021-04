Troskot: Polomljen nam je i štand u Dubravi. Kome to smeta Most?

Na presici održanoj u subotu na Bundeku, Zvonimir Troskot, Mostov gradonačelnički kandidat govorio je o problemu otpada u Zagrebu, no osvrnuo se i na jučerašnji napad na Mostove volonterke na Trgu.

-Ovo je zabrinjavajuće. Nakon napada na naše volonterke polomljen nam je i štand u Dubravi. Kome to smeta mladost? Kome to smeta Most? Kome to smeta promjena? Kome to smeta naše zajedništvo? - zapitao se retorički Troskot te dodao kako još uvijek nisu ustvrdili motive ovih napada i krije li se iza tih događaja neka politička poruka.

-Jedino koga stari arhitekti ‘novog’ Zagreba ne žele vidjeti na čelu grada i u Gradskoj skupštini je Most - ustvrdio je Troskot. To su sve jasni pokazatelji da je Most postao snažna politička opcija u Zagrebu i da će igrati važnu ulogu u zagrebačkoj Skupštini, smatra on.

-‘Stari arhitekti’ znaju da nama neće moći otvarati vrata ureda gradonačelnika nogom, niti nas ucjenjivati. Borit ćemo se svim silama za dobrobit grada Zagreba i svih njegovih građana. Mi ne uzmičemo i nastavljamo borbu za bolji Zagreb - kazao je Troskot. Dodao je i kako će Mostove volontere na štandovima čuvati ‘prijatelji Marka Sladoljeva s tribina’. I on se pridružio kandidatima koji tvrde da će do kraja mandata zatvoriti Jakuševac.

-Napustit ćemo bilo kakve koncepte spalioničarskog pristupa. Zauzet ćemo se za kružno gospodarenje otpadom kojim je moguće reciklirati 95 posto otpada. Najbolji primjer kako to izvesti ekološki najbolje su nam pokazali Krk i Prelog - kazao je Troskot.