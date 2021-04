Napad na maloljetnika: Bokserom ga je udarao u glavu, zašto su ga krvnički pretukli?

U Zadru je večeras došlo do incidenta u kojem je ozlijeđen jedan maloljetnik. Do incidenta je došlo u Ulici bana Josipa Jelačića oko 20.10 sati.

- Kad sam vidio kako ga njih četvorica mlate, nisam mogao vjerovati da se to događa. Zaustavio sam automobil na sred ceste i počeo na njih vikati. Kad su me ugledali, razbježali su se, a jedan mladić je ostao nepomično ležati na tlu – ispričao je za zadarski.hr svjedok incidenta.

Vozeći se u automobilu vidio je kako četvorica mladića nekoga tuku. Očevidac tvrdi da je jedan od napadača mladića bokserom udarao u glavu. Dodao je kako su napadači bili stariji i fizički nadmoćniji te da je napadnuti bio sitnije građe, težak oko 40 kilograma te starosti između 14 i 15 godina.

- Ne mogu vjerovati da se to dogodilo. Gledam i ne vjeruje da je to moguće u našem gradu. Takvo nasilje, takva okrutnost, a oni su djeca. Zašto se to događa - dodaje.

Na mjesto događaja stigli su policajci i Hitna pomoć koja je odvezla žrtvu napada.

- Ležao je nepomično, ali je bio pri svijesti. Nisam mu dao da se onesvijesti. Lice mu je bilo izranjavano od udaraca. Rekao je da su mu ti isti momci već prije prijetili. Također je rekao imena nekih od njih, odnosno znao je svoje napadače. Jedan od njih je bio plavokos. Zašto su mu prijetili, zašto su ga tako krvnički pretukli, ne znam, ali dječak se nije mogao pomaknuti. Ležao je nepomično, boljela su ga leđa, kao da mu je bila ozlijeđena kralježnica. Pitanje je što su mu napravili - rekao je svjedok za zadarski.hr.

Policija je navela kako su zaprimili dojavu o napadu te da je istraga u tijeku nakon čega će se znati više informacija.