Paradoks koji šokira svijet: Mora preuzeti Orbanove politike da bi ga skinuo s vlasti?

Mađarska predizborna kampanja ušla je u najžešću fazu samo dva mjeseca prije parlamentarnih izbora zakazanih za 12. travnja 2026. Premijer Viktor Orbán, koji već gotovo 16 godina vlada zemljom s apsolutnom većinom, suočava se s najozbiljnijim izazovom dosad, strankom Tisza koju predvodi Péter Magyar, bivši insajder sustava koji se okrenuo protiv korupcije i prekomjernog bogaćenja elite bliske vlasti. Većina neovisnih anketa pokazuje da Tisza vodi s podrškom od 47 do 49 posto među odlučnim biračima, dok Fidesz-KDNP pada na 37 do 40 posto. Trend je jasan, Magyar privlači dio tradicionalnih Orbánovih glasača, posebno one umorne od stagnacije i skandala. Ovi izbori nisu samo unutarnja stvar Mađarske. Ishod bi mogao promijeniti ulogu Budimpešte u Europskoj uniji, gdje je Orbán godinama bio glavna prepreka jedinstvu oko sankcija Rusiji, podrške Ukrajini i poštivanja vladavine prava.

Orbán je u subotu na skupu u Szombathelyju pojačao antiukrajinsku retoriku do krajnjih granica. Ukrajinu je izravno nazvao neprijateljem Mađarske, optuživši je da traži prekid uvoza ruske energije kako bi se održale niske cijene plina i nafte za mađarska kućanstva. Ponovio je da će nastaviti blokirati pristupanje Ukrajine Europskoj uniji, jer bi to, po njegovim riječima, donijelo rat i ekonomske probleme cijeloj EU. 'Svatko tko to kaže je neprijatelj Mađarske, pa je Ukrajina naš neprijatelj', poručio je premijer, ismijavajući pritom Magyara kao čovjeka koji navodno prima naredbe od Volodimira Zelenskog i Ursule von der Leyen.

Analitičari tu kampanju ocjenjuju nemoralnom, jer koristi ratnu patnju susjedne zemlje za domaće političke bodove. Orbán se pritom oslanja na podršku Donalda Trumpa, koji mu je prošli tjedan dao javnu pohvalu i produžio izuzeće za rusku energiju. Krajem veljače planira posjet Washingtonu na događaj Trumpovog „Odbora za mir“, što bi mu moglo donijeti dodatni medijski sjaj.

S druge strane, Péter Magyar predstavio je opsežan program pod nazivom „Temelji funkcionalne i humane Mađarske“. Umjesto radikalnog rušenja postojećeg sustava, nudi njegovo čišćenje i bolje upravljanje. Obećava suzbijanje korupcije, smanjenje poreza za one s niskim primanjima, uvođenje poreza na bogatstvo iznad 2,6 milijardi eura, povećanje najnižih mirovina i hitne reforme u zdravstvu, obrazovanju i socijalnoj skrbi. Ključno obećanje je otključavanje oko 20 milijardi eura zamrznutih EU fondova pristupanjem Uredu europskog javnog tužitelja i priprema za uvođenje eura s realnim datumom.

Ipak, Tisza ne mijenja ključne Orbánove politike koje su mu osigurale dugotrajnu podršku: zadržava 13. mirovinu, ograničenje cijena energije uz nastavak pristupa ruskom plinu do 2035., čvrstu granicu i protivi se brzom ulasku Ukrajine u EU. Ta strategija nije slučajna. Mađarski izborni sustav nagrađuje dominaciju i kažnjava fragmentaciju, pa Magyar mora privući dio Fideszovih birača kako bi uopće došao do ustavne većine potrebne za stvarne promjene.

Paradoks je očit, da bi pobijedio Orbánizam, Magyar mora naslijediti njegove dijelove. Ako pobijedi, preuzet će državu pažljivo dizajniranu da ograniči promjene s dvotrećinskim pragom za ustavne reforme, medijskom dominacijom i institucionalnim zamkama koje je Orbán postavio tijekom 16 godina. Sljedećih 60 dana pokazat će hoće li Mađarska dobiti promjenu ili samo novu upravu starog sustava – uz Ukrajinu, EU i Trumpa kao glavne simbole te borbe, piše Euronews.

Izazov za izglede Ukrajine za članstvo je pridobiti svih 27 zemalja članica jer svaka odluka o proširenju bloka zahtijeva jednoglasnu podršku. Orbán, Putinov najbliži saveznik u EU, čvrsto se protivi. No Komisija i glavni gradovi EU-a gledaju na mađarske izbore u travnju i također rade na načinima kako zaobići Orbánov veto. Orbán se suočava s tijesnom konkurencijom i zaostaje u anketama .

Niti jedan od dužnosnika s kojima je POLITICO razgovarao nije rekao da vjeruje da će Orbán promijeniti mišljenje prije izbora. Mađarski premijer ima "duboku antipatiju prema Kijevu", rekao je jedan visoki diplomat EU-a. "To je osobna stvar između Orbána i Zelenskog. To je više od strateške ili taktičke igre.", kazao je.

Orbán i Zelenski su se više puta međusobno sukobljavali. Zelenski je javno optužio Orbána da "čini vrlo opasne stvari" blokirajući put Ukrajine u EU, a Budimpeštu je zasebno nazvao "malom Moskvom". Orbán je Ukrajinu nazvao "jednom od najkorumpiranijih zemalja na svijetu" i optužio Zelenskog da prijeti suverenitetu Mađarske.

Nekoliko dužnosnika EU-a izrazilo je nadu da bi, ako Orbán izgubi izbore, njegov suparnik Péter Magyar mogao promijeniti stav prema Ukrajini, s obzirom na to da je prošle godine obećao da će to pitanje staviti na referendum.