'POSLJEDNJE BITKE'

Je li kraj blizu? Presudni dani za sudbinu ključnog ukrajinskog grada, vode se žestoke bitke

Ukrajina
Foto: Reuters/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
10.02.2026.
u 09:10

Rusija želi preuzeti cijelu regiju Donbas, koja obuhvaća Luhansku i Donecku oblast. Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da je Donbas sada legalno dio Rusije, nakon što su njegove snage zauzele regionalne centre pokrajina i provele lokalni "referendum" o pridruživanju Rusiji.

Borbe za strateški važan grad Pokrovsk na istoku Ukrajine se intenziviraju, prema najnovijim izvješćima s bojišta. Ukrajinski Glavni stožer u Kijevu priopćio je da ukrajinske snage i dalje drže sjeverni dio Pokrovska te brane Mirnohrad, manji grad istočno od Pokrovska. Ruske trupe pokušavaju zaključiti višemjesečnu ofenzivu na ovo ključno željezničko čvorište, koristeći prednosti u broju vojnika dok Ukrajina pati od nedostatka protuzračne obrane.

Međutim, prema ukrajinskoj open-source grupi DeepState, čije karte prate situaciju u realnom vremenu, trenutačni su sukobi posljednje bitke za Pokrovsk i Mirnohrad. Njihova najnovija ažuriranja pokazuju da je veći dio Pokrovska i znatan dio Mirnohrada pod ruskom kontrolom ili u sivoj zoni, s ruskom pješadijom koja ulazi u sjeverni dio Pokrovska i pokušava se probiti prema selu Hrišine. Ruske snage napadaju u malim pješačkim grupama, rijetko se koristeći motornim vozilima, a ukrajinske brigade izvještavaju o smanjenom broju ruskih dronova nakon ograničenja pristupa Starlinku.

Institut za proučavanje rata (ISW) u ocjeni od 9. veljače navodi da ruske snage nisu ostvarile potvrđene veće napretke tog dana, ali nastavljaju napade u više smjerova oko Pokrovska, uključujući napade unutar grada, sjeverno prema Rodynskom i Bilitskom, sjeverozapadno prema Hryshyneu te istočno prema Myrnohradu. Ukrajinske snage uspješno su odbile neke proboje. Primjerice, Nacionalna garda uništila je cijelu rusku jurišnu satniju u dvodnevnoj borbi, likvidiravši 127 vojnika, ranivši devet i zarobivši sedam, javlja Independent.

Pad Pokrovska predstavljao bi najveći ruski uspjeh na bojnom polju otkako je zauzeta Avdijivka početkom 2024. godine. To bi Moskvi otvorilo put prema sjeveru, prema Kramatorsku i Slovjansku, te omogućilo potpunu kontrolu nad Donjeckom oblašću – glavnim ciljem ruske kampanje u 2026. Rusija je krajem 2025. tvrdila da je zauzela Pokrovsk, no Kijev to demantira, a borbe traju i dalje. U međuvremenu, ruski zračni napadi nastavljaju se diljem Ukrajine, uz žrtve među civilima. Situacija na frontu ostaje izrazito dinamična, s Ukrajinom pod pritiskom da u pregovorima ne popusti preostalih 10% Donbasa pod svojom kontrolom.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko, zajedno s bratom Vladimirom, svjedočio je 9. veljače pred Odborom za vanjske poslove britanskog parlamenta. On je rat opisao kao genocid, naglasivši da je istok Ukrajine "potpuno uništen" – gradovi i sela razoreni. "Putin će ići onoliko daleko koliko mu dopustimo. Samo zajedno možemo ga zaustaviti. Da nije bilo ukrajinskog otpora, Putin definitivno ne bi stao u Ukrajini", poručio je Kličko, ističući da se Ukrajina već četiri godine uspješno brani protiv jedne od najvećih vojski na svijetu. Borbe u Pokrovskom smjeru i dalje su najžešće na cijeloj 1200 km dugoj fronti, a sljedeći dani bit će presudni za sudbinu ove ključne točke.

Rusija naime želi preuzeti cijelu regiju Donbas, koja obuhvaća Luhansku i Donecku oblast. Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da je Donbas sada legalno dio Rusije, nakon što su njegove snage zauzele regionalne centre pokrajina i provele lokalni "referendum" o pridruživanju Rusiji. Međunarodna zajednica je to odbacila kao nezakonito otimanje zemlje. Zauzimanje Pokrovska, koji ruski mediji nazivaju "vratima Donecka", i Kostjantinivke na sjeveroistoku koju ruske snage također pokušavaju obuhvatiti, dalo bi Moskvi najvažniji pojedinačni teritorijalni dobitak u Ukrajini otkako je zauzela razoreni grad Avdijivku početkom 2024. godine. To bi također Moskvi dalo platformu za prodor na sjever prema dva najveća preostala grada pod kontrolom Ukrajine u Donecku –Kramatorsku i Slovjansku.

Ključne riječi
Ukrajina Rusija Pokrovsk rat u Ukrajini

AP
ante portas
08:52 10.02.2026.

ali....ali...zar rusi nisu okupirali Pokrovsk još prije 3 mjeseca??!? Tako su nas barem uvjeravali ruski trolovi!

MO
Moslavina
08:51 10.02.2026.

Davno su Putin, Peskov i drugi zločinci objaljivali da kontroliraju Pokrovsk.

RM
ruski mordor
08:53 10.02.2026.

rusi svaki dan kod Pokrovska gube desetke vojnika iako su ga tobože odavno zauzeli....rusi lažu , a lažu i ruski trolovi

