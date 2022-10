VIDEO Nancy Pelosi 6. siječnja: 'Udarit ću Trumpa, ići ću u zatvor i bit ću zadovoljna'

Izabrani odbor američkog Zastupničkog doma pod demokratskim vodstvom nastoji preokrenuti napore republikanaca da umanje ili opovrgnu nasilje 6. siječnja 2021., kada su pristaše Donalda Trumpa neovlašteno upale na posjed američkog Kongresa, pri čemu je smrtno stradalo četvero ljudi, a više od sto je ozlijeđeno.

U postupku suđenja u četvrtak je puštena snimka koju je 6. siječnja snimila Alexandra Pelosi, snimateljica dokumentarnih filmova te kćer Nancy Pelosi, zastupnice demokrata u kongresu. Snimku je dobio i CNN koji ju je pustio u javnost.

Video prikazuje Nancy Pelosi u pokušajima kontrole štete i sanacije, s ostalim članovima kongresa koji su evakuirani na tajnu lokaciju. Brojni američki političari iz sigurne su prostorije kontaktirali one koji su ostali 'vani' te pokušavali doći do korisnih informacija o tome kada će moći nastaviti sa sjednicom te hoće li zgrada izdržati napad građana.

Whoa. Nancy Pelosi, Chuck Schumer, and others talking to DoD, DoJ, local governors, VP Pence and more during January 6th to try to bring an end to the violence. This may be the single most important and gripping clip shown by the Jan. 6 committee to date. pic.twitter.com/OsRnRdFLVi