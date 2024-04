FOTO/VIDEO Nama je Dan planeta Zemlje – svakoga dana

Nakon što su tisuće volontera skupile više od 100 tona smeća diljem Hrvatske, gdje su održane akcije u sklopu Večernjakovog ekološkog projekta Rezolucija Zemlja , i ovog se tjedna nastavlja s čišćenjem. Upravo se danas, naime, obilježava Dan planeta Zemlje s ciljem podizanja svijesti ljudi o zaštiti okoliša. Iako se ideja rodila još 1969. godine, ovaj se dan službeno obilježava od 1992. godine na Konferenciji Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju u Rio de Janeiru. Zadnje tri godine u povodu Dana planeta Zemlje čišćenje diljem Hrvatske organizira i Večernji list, i to u sklopu svoje ekološke akcije koja je lani u New Yorku proglašena najboljim društveno odgovornim projektom na svijetu. Rezolucija Zemlja ne samo da organizira akcija čišćenja nego i provodi niz aktivnosti, edukacija, sadnje stabala, rada s najmlađima...

Tri Boeinga smeća

U te tri godine okupljeno je gotovo 50.000 vrijednih volontera, koji su prikupili oko pola kilotone otpada, što je težina čak tri Boeinga 747. Glavna se akcija uvijek odvija u travnju pa su se tako na njoj i ovog vikenda skupili brojni građani. Njih najviše u u subotu Sesvetskom Kraljevcu kod Zagreba gdje je održano centralno čišćenje. Od najmlađih do nešto starijih, svi su vrijedno zasukali rukave te prionuli na čišćenje, a isto su učinili volonteri na više od 60 lokacija u Hrvatskoj. Od istoka Hrvatske, preko središnjeg dijela pa sve do sjevera, Istre i Dalmacije... Pritom su spremno poručili kako je njima Dan planeta Zemlje - baš svaki dan.

– Ponosni smo što smo okupili puno udruga i građana, da na neki način osvijestimo koliko je važno čistiti i pomesti oko svog praga, koliko je ovo dragocjen planet i koliko svi mi možemo učiniti da se zaštiti ovaj mali komad zemlje na kojem živimo –poručio je glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić. Čišćenja su se nastavila i jučer pa se tako članovi Ekološke udruge Zeleno Prigorje okupili u park šumi Župetnica i šumi Radnički dol kod Križevaca. Božena Hunjak-Švagelj kaže da su već u nekoliko navrata čistili to područje, no neodgovorni građani i dalje bacaju otpad, pa nastaju ilegalni deponiji. Pronalazili su na njima jučer volonteri i najneobičnije komade smeća, a osim kopna čistilo se i more pa su se na obali i otocima akciji pridružili i ronioci.

– Ima tu svega i svačega! Raznovrstan je otpad, ima onoga što se može reciklirati, poput papira i plastike, pa do WC školjki i kada, peći, starih televizora i računala. Ima i strvina životinja, pa i perja koje ostaje nakon klanja. To jest biorazgradivo, ali jako smrdi i može izazvati bolesti. Ljudi se tuda šeću, sami ili s psima – kaže nam Božena Hunjak-Švagelj. U Vukovarsko-srijemskoj županiji jučer se čistilo u Kanalu Kupina u Bošnjacima, a danas se nastavlja akcija u Vukovaru

– U akciji čišćenja okupili su se djelatnici stručnih službi, šumarija i radnih jedinica Uprave šuma Podružnica Vinkovci i tridesetak učenika Gimnazije "A.M. Reljković" iz Vinkovaca, najvećim dijelom maturanti, te djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije. Zamisao je bila lokacija Vučedol i područje uz Dunav. Zbog gradnje nove ceste u vikend-naselju, plan akcije prebacili smo na okolicu Memorijalnog groblja uz cestu i šumu, te uz prometnicu od Sotina prema Tovarniku, u GJ Jelaš – pojašnjavaju u UŠP Vinkovci.

Sve više volontera

– Ovakvim i sličnim akcijama koje šumari redovito provode i u okviru svojih svakodnevnih aktivnosti, nastojimo stanovništvu, javnosti i osobito mladim generacijama ukazati na značaj zdravog i čistog okoliša i apelirati na njihovu svijest. Pohvalno je da svake godine imamo sve više zainteresiranih iz odgojno - obrazovnih ustanova za sudjelovanje u sličnim akcijama, te je to i način da se srednjoškolci i maturanti upoznaju i s važnosti šumarske struke – zaključuju oni. Nastavlja se danas akcija i u Karlovcu gdje Rangeri – Čuvari prirode Hrvatske planiraju očistiti Kamp Mrežnicu te Kanal Kupa Kupa.

