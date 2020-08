Policija u Berlinu prekinula prosvjed protivnika mjera protiv covida-19

Policija u Berlinu naredila je prekid prosvjeda protivnika mjera protiv pandemije koronavirusa zbog nepridržavanja pravila o nošenju maski i održavanja razmaka, priopćila je policija u subotu preko Twittera.

"Nažalost nam ne preostaje ništa drugo: organizatorima prosvjeda smo priopćili odluku o prekidu prosvjeda jer dosadašnja upozorenja nisu urodila pridržavanjem uvjeta za održavanje prosvjeda", priopćila je policija preko Twittera.

Nakon što je sud ukinuo zabranu prosvjeda protivnika mjera protiv širenja pandemija koronavirusa što ga je prije nekoliko dana izdao grad Berlin, policija je objavila da će prosvjed biti toleriran jedino ako se sudionici budu pridržavali pravila o razmaku i nošenju zaštitnih maski što međutim nije bio slučaj.

"Pravilo o održavanju razmaka, usprkos višestrukom zahtjevu preko razglasa, nije poštivano", stoji u priopćenju.

Foto: Paul Zinken/DPA/PIXSELL 29 August 2020, Berlin: A group of women is walking in the Friedrichstraße during a demonstration against the Corona measures. Photo: Paul Zinken/dpa /DPA/PIXSELL

Prije toga je policija broj sudionika procijenila na oko 18.000.

Na prosvjed je pozvala inicijativa "Queerdenken 711" iz Stuttgarta ali i desno-populistička Alternativa za Njemačku (AfD).

Prosvjednici su u Berlin počeli stizati od ranog jutra a u koloni su se mogle vidjeti mnogobrojne zastave Rusije, Njemačke ali i zastave Njemačkog carstva.

Prosvjednici su tražili odlazak kancelarke Angele Merkel i ukidanje svih mjera borbe protiv koronavirusa a nosili su i transparente s članovima njemačke vlade u zatvoreničkim odorama.

Mediji javljaju o "miješanoj publici" među prosvjednicima: od čitavih obitelji do pripadnika ekstremne desnice.

Foto: Kay Nietfeld/DPA/PIXSELL 29 August 2020, Berlin: Participants gather behind police officers for a demonstration against the Corona measures. Photo: Kay Nietfeld/dpa /DPA/PIXSELL

Među prosvjednike protiv mjera borbe protiv širenja zaraze dosad su se ubacivali pripadnici krajnje desnice i tzv. Građana Reicha, pri čemu se radi o grupacijama koje negiraju postojanje SR Njemačke.

Za poslijepodne su najavljeni i protuprosvjedi ali je nakon zabrane glavnog okupljanja pred Brandenburškim vratima upitno njihovo održavanje.