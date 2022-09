Nakon što je opustošio Floridu, uragan Ian stigao u Južnu Karolinu. Dosad više od 20 poginulih

Uragan Ian ojačao je te je prešao u uragan prve kategorije, a danas je stigao do kopna u blizini Georgetowna u Južnoj Karolini.

Za sada je više od 20 ljudi poginulo u oluji koja nosi sve pred sobom, a u najvećoj opasnosti su nakon Floride stanovnici Georgije, Južne Karoline i Sjeverne Karoline.

Foto: SHANNON STAPLETON/REUTERS An aerial view of damaged boats and property after Hurricane Ian caused widespread destruction in Fort Myers, Florida, U.S., September 30, 2022. REUTERS/Shannon Stapleton Photo: SHANNON STAPLETON/REUTERS

Vjetar puše brzinom većom od 130 kilometara na sat, a u iduća 24 sata snažna kiša i olujni udari pogodit će milijune ljudi u Južnoj Karolini i okolici.

Američki predsjednik Joe Biden proglasio je izvanredno stanje za Južnu Karolinu nakon što je to učinio i za Floridu.

- Moja poruka stanovnicima Južne Karoline je jednostavna - slušajte sva upozorenja i upute svih lokalnih dužnosnika - rekao je Biden, piše CNN.

Procjenjuje se da bi uragan mogao prouzročiti oko 47 milijardi dolara gubitaka, tvrdi analitička tvrtka CoreLogic, što bi ga moglo učiniti najskupljom olujom u povijesti SAD-a.

VIDEO Drama na Floridi zbog uragana Ian: Poplavljena su cijela naselja