Uragan Ian prijeti Floridi: Milijuni bez struje, dvoje mrtvih. Objavljena snimka razornog vjetra

Stanovnici floridske obale Meksičkog zaljeva napuštaju svoje domove prije dolaska uragana Ian koji je na putu prema Floridi i očekuje se da će udariti o obalu u srijedu navečer, uz razorne vjetrove od 200 kilometara na sat i obilne oborine. Oluja treće kategorije već je pogodila Kubu i prisilila stanovništvo na masovnu evakuaciju te prekinula opskrbu strujom stotinama tisuća ljudi. Dvije osobe su poginule, navode lokalne kubanski mediji.

Tijek događaja:

9:00 - Međunarodna svemirska postaja objavila je fotografije uragana Ian snimljene 26. rujna dok je oluja bila još južno od Kube.

#HurricaneIan was pictured from the space station on Sept. 26, 2022, as the storm was just south of Cuba gaining strength and heading toward Florida. pic.twitter.com/LBDLTP7J6N