Zašto Britanija ne može zadržati premijere? Analitičari ističu jedan ključni problem

Velika Britanija ponovno ulazi u razdoblje političke neizvjesnosti nakon što je premijer Keir Starmer najavio odlazak s dužnosti nakon samo dvije godine na čelu vlade. Njegov odlazak znači da bi Ujedinjeno Kraljevstvo uskoro moglo dobiti već šestog premijera u posljednjih sedam godina. Iako se promjene na vrhu vlasti često povezuju s političkim sukobima i unutarstranačkim previranjima, analiza CNN-a upozorava da se korijen problema nalazi prije svega u gospodarstvu. Slaba gospodarska izvedba, rast životnih troškova i dugogodišnji pad životnog standarda stvorili su nezadovoljstvo koje je srušilo jednog premijera za drugim.

Prema CNN-u, britanski birači sve više osjećaju da im svakodnevni život postaje skuplji, dok plaće ne uspijevaju pratiti rast cijena. Iako su primanja posljednjih godina nominalno rasla, njihov stvarni učinak na životni standard ostao je vrlo ograničen. Istodobno, porezno opterećenje dosegnulo je najviše razine u više desetljeća. Glavni ekonomist konzultantske kuće Boston Consulting Group za Ujedinjeno Kraljevstvo Raoul Ruparel za CNN je izjavio da se gotovo svi politički problemi u konačnici svode na stanje gospodarstva. Kako navodi, među građanima prevladava osjećaj da se stvari jednostavno ne popravljaju, bez obzira na to tko je na vlasti.

Problem sporog gospodarskog rasta nije nov. Starmer i njegovi prethodnici, Rishi Sunak, Liz Truss, Boris Johnson i Theresa May, svi su obećavali gospodarski oporavak, no rezultati su ostali skromni. Britansko gospodarstvo od 2016. godine prosječno raste tek oko jedan posto godišnje, što je znatno ispod očekivanja za jedno od najvećih europskih gospodarstava. CNN ističe kako spor rast stvara začarani krug. Kada gospodarstvo ne raste dovoljno brzo, vlade imaju manje prostora za ulaganja u infrastrukturu, stanogradnju, javne usluge i porezna rasterećenja. Posljedice su vidljive diljem zemlje – od kroničnog manjka stanova do zastarjele infrastrukture i pritiska na javne financije.

Nezadovoljstvo ekonomskom situacijom bilo je jedan od ključnih razloga zbog kojih je Laburistička stranka uvjerljivo pobijedila na izborima 2024. godine obećavajući promjene nakon 14 godina konzervativne vlasti. Međutim, očekivani zaokret nije se dogodio dovoljno brzo. Prema riječima Bena Harrisona iz think tanka Work Foundation pri Sveučilištu Lancaster, koje prenosi CNN, upravo su rastući životni troškovi ostali najveća briga građana tijekom posljednjih izbora. Zbog toga su birači postali sve kritičniji prema Starmerovoj vladi, što se odrazilo i na loše rezultate laburista na lokalnim izborima.

No promjena premijera sama po sebi vjerojatno neće riješiti nagomilane probleme. Ekonomisti upozoravaju da su reforme poput gradnje infrastrukture, povećanja investicija i smanjenja cijena energije procesi koji zahtijevaju godine, a ne mjesece. Dodatni izazov predstavlja i usporavanje globalnog gospodarstva. Međunarodni monetarni fond procjenjuje da će britansko gospodarstvo ove godine porasti za svega 0,8 posto, što je znatno manje od ranijih očekivanja. CNN navodi kako rast cijena energije i nestabilnosti na međunarodnim tržištima dodatno otežavaju gospodarsku sliku.

Na to upozorava i Rain Newton-Smith, glavna direktorica Konfederacije britanske industrije, koja smatra da politička promjena neće automatski ukloniti gospodarske probleme. Kako ističe, zemlja sada prije svega treba stabilnost, a novi premijer morat će brzo vratiti povjerenje investitora, zaštititi životni standard građana i predstaviti vjerodostojan plan gospodarskog rasta. Britanija se tako ponovno nalazi na političkoj prekretnici. Iako će uskoro dobiti novog premijera, mnogi analitičari smatraju da će pravi test biti može li nova vlada napokon pokrenuti gospodarstvo i zaustaviti dugogodišnji pad povjerenja građana u političke elite.