Majka ostala šokirana nakon što je otkrila što se nalazi u vrećici kelja

Majka Chrissie Gilbert (38) iz Lincolna u Engleskoj ostala je u šoku kada je u kelju koji su dan ranije imali za večeru pronašla rabljeni prezervativ, a koji je otkrila nakon što je ostatke listova davala svojim zamorcima.

Ona je u poznatoj trgovini Tesco kupila vrećicu s narezanim i opranim listovima kelja koji je potom pripremila svojoj obitelji za večeru, odnosno suprugu Paulu i sinovima Robinu (6) i Samu (3).

U vrećici joj je ostalo još kelja koji je idući dan dala zamorcima Bubbleu i Squeaku, no tada je otkrila kondom među zelenim listovima.

Odmah se žalila lancu trgovina, no Tesco je nakon istrage odgovorio kako je prezervativ u vrećicu dospio nakon što je kupljen, piše Metro.

@Tesco This condom was found in my kale. It’s taken 6 weeks to tell me it wasn’t “added as part of the manufacturing process” so you’re not willing to do anything further.

A condom. In food we were consuming.

Disgusting. pic.twitter.com/gS2QUOmnk5