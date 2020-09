Nakon pet godina istrage uništena albanska mafija: Zaplijenjeno četiri tone kokaina i 5,5 milijuna eura

'Kompania Bello' ime je albanske kriminalne skupine, koja je prema Europolu, imala najaktivniju kriminalnu mrežu preko koje se kokain iz Južne Amerike krijumčario u Europu. A ta kriminalna grupa, u potpunosti je razbijena u zajedničkoj međunarodnoj policijskoj akciji koja se proteklih pet godina provodila u 10 zemalja.

To je prošli tjedan rezultiralo uhićenjem 20 osoba u Italiji, Nizozemskoj, Njemačkoj, Grčkoj, Rumunjskoj, Italiji, Španjolskoj, Albaniji i Dubaiju. Još ranije u ovoj zajedničkoj policijskoj operaciji uhićene su 84 osobe i to i Italiji, Ekvadoru, Nizozemskoj, Velikoj Britaniji, Švicarskoj i Njemačkoj.

Komplicirana međunarodna policijska akcija trajala je pet godina, a tijekom nje zaplijenjena je ukupno četiri tone kokaina i 5,5 milijuna eura u gotovini. Istražitelji si došli i do zanimljivog otkrića. Naime, godinama su kriminalne organizacije radile po principu da je jedna osoba naručivala kokain, druga ga je uvozila, treća transportirala, četvrta prodavala...

No albanska kriminalna organizacija promijenila je pristup te je kontrolirala cijeli postupak - od naručivanja velikih količina kokaina iz Južne Amerike koji se u Europu dostavljao brodovima pa sve do distribucije droge diljem Europe. Na čelu te albanske kriminalne organizacije bio je 40-godišnji Albanac koji je imao boravište u Ekvadoru. Služeći se kriptiranom komunikacijom, direktno je pregovarao s južnoameričkim narkokartelima, dogovarao velike brodske transporte kokaina.

Droga je brodovima dolazila do velikih europskih luka, a članovi kriminalne organizacije stacionirani u Italiji , Nizozemskoj i Albaniji zatim su je distribuirali po Europi. Za krijumčarenje doge preko granice, korištena su vozila koja su bila posebno opremljena, odnosno koja su ima skrivene pretince. Novac od trgovine drogom uplaćivao se preko, kako kaže Europol, podzemnog sustava koji je poznat kao kineski sistem. Riječ je o sustavu koji je sličan hawali, sistemu plaćanja koji se koristi na Bliskom istoku. To je sustav prijenosa novca od ruke do ruke, umjesto preko računa.

Funkcionira tako da netko nekome da novac, a ovaj ga prenese dalje pa novac tako može prijeći gotovo cijeli svijet, a da ne ostavi nikakav trag. Europol vjeruje da je albanska kriminalna organizacija tako oprala milijune eura prije no što su uhićeni. Međunarodnu policijsku akciju koja je rezultirala rušenjem cijele albanske kriminalne organizacije, 2015. je inicirala talijanska policija.