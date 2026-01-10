Naši Portali
PRVI SPECIJAL VENEZUELA: OD BOLIVARA DO NAFTE

Dva stoljeća krvavih nemira: Još je Simon Bolívar znao da najveća prijetnja neovisnosti nije Španjolska

Autor
Elvis Sprečić
10.01.2026.
u 19:58

Početkom 19. stoljeća Venezuela je bila periferni dio Španjolskog Carstva, slabije razvijen i manje važan od vicekraljevstava poput Perua ili Nove Španjolske

Gdje započeti? Možda s 1498. – Kristofor Kolumbo na svom je trećem putovanju u Ameriku i prvi put stiže do delte rijeke Orinoco. Uzbuđen prizorom, piše pismo španjolskoj kraljici Izabeli i kralju Ferdinandu o tome kako je upravo nabasao na "raj na Zemlji". Raj za njega i španjolske kolonizatore, a pakao za autohtono stanovništvo koje je bilo ili pobijeno ili porobljeno. Našli su kolonizatori tamo i veće količine zlata pa su porobljene domoroce pretvorili u rudare, a kada im je počelo ponestajati lokalne besplatne radne snage, počeli su dovoditi robove iz Afrike. Otkud ime? Naziv zemlje potječe od čovjeka koji je Kolumbu razjasnio kamo je došao tražeći novi put prema Indiji – Ameriga Vespuccija. Prizor sojenica na jezeru Maracaibo ovog je Talijana podsjetio na malu Veneciju ili Veneziolu – a u španjolskoj verziji to je Venezuela. To je općeprihvaćena verzija narativa, ali ima i druga – Martín Fernández de Enciso, član Vespuccijeve posade, tvrdi kako su naišli na autohtoni narod koji je sebe nazivao Veneciuela. Bez obzira na priču o podrijetlu naziva, koja djeluje nekako smirujuće, povijest te države sve je samo ne mirna.

PK
Potpisa_kapitul
20:13 10.01.2026.

To su demokrate nade iz Europe strava.Sta su radili od domorca.fuj.

