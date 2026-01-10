Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 131
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
prikriveno upozorenje

Ruski nacionalist poslao bizarnu poruku: 'Odmah se krstite... bit će prekasno'

Putin
Foto: Reuters/PIXSELL
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
10.01.2026.
u 20:34

Duginova poruka dolazi u trenutku kada je Rusija, po drugi put upotrijebila hipersoničnu balističku raketu Orešnik

U trenutku eskalirajućih tenzija između Rusije i Zapada, Aleksandar Dugin, ultranacionalistički filozof poznat kao "Putinov mozak" ili "Putinov Rasputin", objavio je apokaliptičnu poruku u kojoj poziva nekrštene Ruse da se odmah krste i da redovito pohađaju crkvu kako bi se pripremili za "vječnost" koja bi mogla uskoro doći. "Ne možemo biti sigurni da vječnost neće uskoro stići, a onda će biti prekasno", napisao je Dugin u online objavi, dodajući: "Ovaj trenutak slobode vjerojatno će biti s nama samo vrlo kratko. Naša je vjera u Spasitelja. Nitko nas ne može spasiti osim Njega." Iako nije izričito spomenuo nuklearno oružje, njegove riječi se široko tumače kao prikriveno upozorenje na mogući nuklearni sukob, posebno u kontekstu rata u Ukrajini.

Duginova poruka dolazi u trenutku kada je Rusija, po drugi put upotrijebila hipersoničnu balističku raketu Orešnik (nuklearno sposobnu) protiv Ukrajine. Raketa je lansirana iz poligona Kapustin Jar u Astrahanskoj oblasti i pogodila je područje Lavova na zapadu Ukrajine, samo 64 kilometra od granice s Poljskom, članicom NATO-a.Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je napad bio odgovor na navodni ukrajinski pokušaj atentata dronovima na Putinovu rezidenciju u Valdaju krajem prosinca 2025. – tvrdnju koju Ukrajina i zapadne obavještajne službe odlučno negiraju. Orešnik, koji leti brzinama većim od Mach 10 (preko 13.000 km/h), smatra se nezaustavljivim za trenutne protuzračne sustave, a Putin ga je ranije opisao kao oružje s destruktivnom moći sličnoj nuklearnom. Napad je bio dio masovnog vala s preko 200 dronova i desecima drugih raketa, što je uzrokovalo nestanke struje u Lavovu i smrt četvero ljudi u Kijevu. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha nazvao je to "ozbiljnom prijetnjom sigurnosti Europe" i "testom za transatlantsku zajednicu".

Eskalacija dolazi nakon što su američke snage zaplijenile ruski tanker Marinera u Sjevernom Atlantiku, optužen za prijevoz sankcionirane nafte. Ruski zastupnik Aleksej Žuravlev, visoki član odbora za obranu u Dumi, bijesno je reagirao nazvavši to "piratstvom" i pozvao na vojni odgovor: "Potopiti nekoliko američkih brodova obalne straže torpedima", dodajući da ruska doktrina dopušta upotrebu nuklearnog oružja u takvim slučajevima. Analitičari vide ove događaje kao dio ruske strategije nuklearnog ucjenjivanja, posebno u kontekstu pregovora o miru u Ukrajini i mogućim zapadnim sigurnosnim garancijama Kijevu. Dok jedna strana vidi ovo kao upozorenje Zapadu, druga ističe da takve prijetnje samo produbljuju izolaciju Moskve. U ratu koji traje gotovo četiri godine, svaki novi korak nosi rizik od nepredvidivih posljedica, piše Mirror.
Ključne riječi
rat u Ukrajini Rusija Vladimir Putin

Komentara 4

Pogledaj Sve
MA
Madam
20:46 10.01.2026.

Ovog moze spasiti samo dobar psihijatar i zatvaranje u ludaru,pokraj ovakvih mentora i ucenika Rusiju cekaju teska vremena.

Avatar 💋 Barbie
💋 Barbie
21:19 10.01.2026.

Ahahaha...opet taj ruski humor 😂🤣

PK
Potpisa_kapitul
20:51 10.01.2026.

Masa imas Rusko, ime sumnjiva si čin spominjes Rasputina...Kao prija ti.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!