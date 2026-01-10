Ruski nacionalist poslao bizarnu poruku: 'Odmah se krstite... bit će prekasno'

U trenutku eskalirajućih tenzija između Rusije i Zapada, Aleksandar Dugin, ultranacionalistički filozof poznat kao "Putinov mozak" ili "Putinov Rasputin", objavio je apokaliptičnu poruku u kojoj poziva nekrštene Ruse da se odmah krste i da redovito pohađaju crkvu kako bi se pripremili za "vječnost" koja bi mogla uskoro doći. "Ne možemo biti sigurni da vječnost neće uskoro stići, a onda će biti prekasno", napisao je Dugin u online objavi, dodajući: "Ovaj trenutak slobode vjerojatno će biti s nama samo vrlo kratko. Naša je vjera u Spasitelja. Nitko nas ne može spasiti osim Njega." Iako nije izričito spomenuo nuklearno oružje, njegove riječi se široko tumače kao prikriveno upozorenje na mogući nuklearni sukob, posebno u kontekstu rata u Ukrajini.

Duginova poruka dolazi u trenutku kada je Rusija, po drugi put upotrijebila hipersoničnu balističku raketu Orešnik (nuklearno sposobnu) protiv Ukrajine. Raketa je lansirana iz poligona Kapustin Jar u Astrahanskoj oblasti i pogodila je područje Lavova na zapadu Ukrajine, samo 64 kilometra od granice s Poljskom, članicom NATO-a.Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je napad bio odgovor na navodni ukrajinski pokušaj atentata dronovima na Putinovu rezidenciju u Valdaju krajem prosinca 2025. – tvrdnju koju Ukrajina i zapadne obavještajne službe odlučno negiraju. Orešnik, koji leti brzinama većim od Mach 10 (preko 13.000 km/h), smatra se nezaustavljivim za trenutne protuzračne sustave, a Putin ga je ranije opisao kao oružje s destruktivnom moći sličnoj nuklearnom. Napad je bio dio masovnog vala s preko 200 dronova i desecima drugih raketa, što je uzrokovalo nestanke struje u Lavovu i smrt četvero ljudi u Kijevu. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha nazvao je to "ozbiljnom prijetnjom sigurnosti Europe" i "testom za transatlantsku zajednicu".

Eskalacija dolazi nakon što su američke snage zaplijenile ruski tanker Marinera u Sjevernom Atlantiku, optužen za prijevoz sankcionirane nafte. Ruski zastupnik Aleksej Žuravlev, visoki član odbora za obranu u Dumi, bijesno je reagirao nazvavši to "piratstvom" i pozvao na vojni odgovor: "Potopiti nekoliko američkih brodova obalne straže torpedima", dodajući da ruska doktrina dopušta upotrebu nuklearnog oružja u takvim slučajevima. Analitičari vide ove događaje kao dio ruske strategije nuklearnog ucjenjivanja, posebno u kontekstu pregovora o miru u Ukrajini i mogućim zapadnim sigurnosnim garancijama Kijevu. Dok jedna strana vidi ovo kao upozorenje Zapadu, druga ističe da takve prijetnje samo produbljuju izolaciju Moskve. U ratu koji traje gotovo četiri godine, svaki novi korak nosi rizik od nepredvidivih posljedica, piše Mirror.