Putinovi 'Noćni vukovi' paradirali u hrvatskom susjedstvu. Organizacija je pod brojnim sankcijama i na crnim listama

U paradi koja je u petak održana u Banjoj Luci povodom neustavnog obilježavanja 9. siječnja sudjelovali su i članovi Moto kluba "Noćni vukovi", organizacije koju podržava i ruski predsjednik Vladimir Putin, prenose lokalni mediji. Navodno su bili raspoređeni u 44. ešalonu, a tamošnji mediji su ih predstavili kao "jedan od najmoćnijih moto klubova na svijetu". "Klub je od prvog dana prisutan na svim značajnim događajima vezanim uz Republiku Srpsku, uključujući defilee i državne manifestacije, a u njegovim redovima su i borci VRS. Noćni vukovi simboliziraju čast, bratstvo i otpor, a posebnu težinu klubu daje činjenica da je ruski predsjednik Vladimir Putin član ovog kluba", navodi se u izvještajima medija iz RS-a.

"Noćni vukovi" i njihov vođa Aleksandar Zaldostanov, poznat pod nadimkom Hirurg, nalaze se na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država zbog potpore separatistima u Donjecku i Lugansku na istoku Ukrajine. Zaldostanovu je do nedavno bio zabranjen ulazak u Bosnu i Hercegovinu jer je bio označen kao prijetnja nacionalnoj sigurnosti, dok njegov trenutačni status nije poznat. Sankcije klubu je još 2014. uvelo američko Ministarstvo financija putem Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC), piše Dnevni avaz.

Te mjere uključuju zabranu financijskih transakcija i zamrzavanje imovine pod nadležnosti SAD-a, a kasnije su slične sankcije uvele i Europska unija, Kanada i Ujedinjeno Kraljevstvo. Europska unija je klub sankcionirala u srpnju 2022. godine zbog propagandnih aktivnosti u korist ruske invazije na Ukrajinu. Za razliku od klasičnih motociklističkih klubova, "Noćni vukovi" su od samih početaka gradili snažan ideološki i politički identitet, usko povezan s ruskim državnim narativom, pravoslavljem i konceptom "ruskog svijeta". Zapadne zemlje i međunarodne organizacije smatraju ih parapolitičkom strukturom bliskom Kremlju, koja djeluje kao sredstvo političkog utjecaja i propagande.