Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 131
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
KONTROVERZNI BAJKERI

Putinovi 'Noćni vukovi' paradirali u hrvatskom susjedstvu. Organizacija je pod brojnim sankcijama i na crnim listama

Foto: REUTERS
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
10.01.2026.
u 20:15

"Noćni vukovi" i njihov vođa Aleksandar Zaldostanov, poznat pod nadimkom Hirurg, nalaze se na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država

U paradi koja je u petak održana u Banjoj Luci povodom neustavnog obilježavanja 9. siječnja sudjelovali su i članovi Moto kluba "Noćni vukovi", organizacije koju podržava i ruski predsjednik Vladimir Putin, prenose lokalni mediji. Navodno su bili raspoređeni u 44. ešalonu, a tamošnji mediji su ih predstavili kao "jedan od najmoćnijih moto klubova na svijetu". "Klub je od prvog dana prisutan na svim značajnim događajima vezanim uz Republiku Srpsku, uključujući defilee i državne manifestacije, a u njegovim redovima su i borci VRS. Noćni vukovi simboliziraju čast, bratstvo i otpor, a posebnu težinu klubu daje činjenica da je ruski predsjednik Vladimir Putin član ovog kluba", navodi se u izvještajima medija iz RS-a.

"Noćni vukovi" i njihov vođa Aleksandar Zaldostanov, poznat pod nadimkom Hirurg, nalaze se na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država zbog potpore separatistima u Donjecku i Lugansku na istoku Ukrajine. Zaldostanovu je do nedavno bio zabranjen ulazak u Bosnu i Hercegovinu jer je bio označen kao prijetnja nacionalnoj sigurnosti, dok njegov trenutačni status nije poznat. Sankcije klubu je još 2014. uvelo američko Ministarstvo financija putem Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC), piše Dnevni avaz.

Te mjere uključuju zabranu financijskih transakcija i zamrzavanje imovine pod nadležnosti SAD-a, a kasnije su slične sankcije uvele i Europska unija, Kanada i Ujedinjeno Kraljevstvo. Europska unija je klub sankcionirala u srpnju 2022. godine zbog propagandnih aktivnosti u korist ruske invazije na Ukrajinu. Za razliku od klasičnih motociklističkih klubova, "Noćni vukovi" su od samih početaka gradili snažan ideološki i politički identitet, usko povezan s ruskim državnim narativom, pravoslavljem i konceptom "ruskog svijeta". Zapadne zemlje i međunarodne organizacije smatraju ih parapolitičkom strukturom bliskom Kremlju, koja djeluje kao sredstvo političkog utjecaja i propagande.
Ključne riječi
BiH RS Rusija Noćni vukovi Vladimir Putin

Komentara 2

Pogledaj Sve
SE
Serengeti
20:50 10.01.2026.

Neki moto klub je pod sankcijama, a Azov koji ima insigniju wolfsangel i promovira neonacističku ideologiju je po novom OK? Azov je bio na listi terorističkih organizacija, a maknut je nakon izbijanja rata u Ukrajini. Zadnja prozapadna zemlja koja ga je skinula sa popisa terorističkih organizacija je Japan koji je to napravio u 4 mjesecu 2022. Više o tome možete pročitati ako u pretraživač upišete "Ukrainian Azov Battalion removed from Japan’s International Terrorists’ list"

RI
Rimljan
20:35 10.01.2026.

Psine preko Drine

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!