Policija se oglasila o incidentu u Varaždinu, nije bilo fizičkog obračuna

U Varaždinu se u utorak dogodio težak incident. Na križanju Supilove i Zagrebačke ulice intervenirali su policija i djelatnici hitne medicinske pomoći nakon dojave o događaju, javile su Varaždinske vijesti. Ranije u utorak, pojavila se neslužbena informacija da je s prozora stambene zgrade navodno pala jedna osoba.

Iz Policijske uprave varaždinske potvrđeno je da je u događaju ozlijeđena jedna osoba, te da je očevid u tijeku.

Policijska uprava varaždinska kasnije u utorak poslala je priopćenje s detaljima. 'Danas oko 13.20 sati Policijska uprava varaždinska zaprimila je dojavu o samoozljeđivanju i padu jedne osobe s prozora na prvom katu stambene zgrade u Varaždinu. Po dojavi su na mjesto događaja izašli policijski službenici i ekipa Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, koji su ozlijeđenu osobu prevezli u Opću bolnicu Varaždin, gdje je zadržana na liječenju. Postupanjem policijskih službenika nisu utvrđeni elementi kaznenog djela' javlja policijska službenica za odnose s javnošću Petra Bosilj.