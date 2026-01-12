Hrvati u Vojvodini: Umjesto huškanja, gradimo društvo u kojem se ovakvi napadi ne događaju

Nedavni incident u Vojvodini, odnosno podmetanje požara na vratima Rimokatoličke crkve Imena Marijina u središtu Novog Sada za kojeg policija sumnjiči 52-godišnju ženu iz Novog Sada, osudili su, osim Zajednice prognanih Hrvata iz Srijema, Bačke i Banata, osudile su i brojne druge organizacije i političari u Hrvatskoj i Vojvodini, osim, kako su naveli iz Zajednice, državnog vrha Republike Srbije. Svi strahuju od novih incidenata, ukoliko se nakon ovoga ne pošalje jasna poruka nadležnih da ovakvih izazivanja sukoba među sumještanima, ne smije biti. Među prvima se oglasila predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji Jasna Vojnić, osudila incident i naglasila važnost reagiranja nadležnih institucija i transparentnog informiranja javnosti:

"Važno je da nadležne institucije službeno, pravodobno i transparentno obavijeste Crkvu i javnost o svim utvrđenim činjenicama. Nijedan slučaj ne može se smatrati razriješenim samo na temelju medijskih napisa, već tek kada postoje jasne i službene informacije nadležnih institucija. Samo takva komunikacija može sačuvati povjerenje javnosti i osjećaj sigurnosti vjernika te osigurati da se na ovakve incidente reagira bez odlaganja. Zahvaljujem svim predstavnicima vlasti, uključujući ministra Demu Berišu i gradonačelnika Žarka Mićina, koji su odmah osudili ovaj čin. Takve poruke doprinose smirivanju tenzija i očuvanju međusobnog povjerenja. Svaki napad na vjerski objekt predstavlja napad na temeljne vrijednosti suživota, poštovanja i sigurnosti svih građana. Takvi činovi moraju biti povod da odlučno stanemo u obranu mirnog suživota, međusobnog uvažavanja i slobode vjeroispovijesti. Očekujem da nadležne institucije temeljito istraže događaj te da se počinitelji pronađu i sankcioniraju u skladu sa zakonom, jer se time ne štiti samo jedan objekt, nego i povjerenje među ljudima i sigurnost društva u cjelini. Ekstremizam, mržnja i nasilje nemaju mjesto u našem društvu. Solidarnost, dijalog i mir nemaju alternative", poručila je J. Vojnić.

I Mjesna organizacija Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Novi Sad - Petrovaradin najoštrije osuđuje izazivanje požara na bočnim vratima Župne crkve Imena Marijina u Novom Sadu. Ovaj čin smatraju ozbiljnim napadom na vjersku slobodu, sigurnost katoličkih vjernika i međunacionalni i međuvjerski sklad u gradu koji je stoljećima bio prostor suživota različitih naroda i konfesija. "Novi Sad je grad u kojem živi značajan broj katolika, ponajprije Hrvata, ali i Mađara i pripadnika drugih naroda, te svaki napad na vjerske objekte predstavlja napad na samu ideju multietničnosti i suživota. Očekujemo da se ovakvi incidenti tretiraju s punom ozbiljnošću, kao djela koja ugrožavaju sigurnost i stabilnost cijele zajednice. MO DSHV ovim putem sa zabrinutošću ukazuje kako ovakvi incidenti podsjećaju na mračne prakse iz prošlosti, kada su namjerno poticani međuetničke napetosti u Novom Sadu, posebice u Petrovaradinu, ali i u drugim mjestima u Vojvodini. Takve politike netrpeljivosti, personificirane u ekstremističkoj i radikalskoj ideologiji Vojislava Šešelja, ostavile su duboke i trajne posljedice, uključujući progon i iseljavanje velikog broja Hrvata iz Vojvodine tijekom 1990-ih.

Upravo zato ovakvi događaji izazivaju opravdanu uznemirenost među pripadnicima hrvatske zajednice, ali i svim građanima kojima su mir, tolerancija i međusobno poštovanje temeljne vrijednosti. MO DSHV-a pozdravlja brzu i odgovornu reakciju Policijske uprave Novi Sad, kao i javnu osudu ovog čina od strane Gradonačelnika Novog Sada Žarka Mićin. Smatramo izuzetno važnim da nadležni organi u najkraćem mogućem roku utvrde sve okolnosti ovog događaja, identificiraju počinitelje i osiguraju da budu primjereno sankcionirani u skladu sa zakonom. Ujedno ističemo važnost da se politički i društveni akteri nedvosmisleno ograde od svakog oblika nasilja i osude svaku mržnju i netoleranciju, što se danas i dogodilo. Također, apeliramo da isti svojim djelovanjem doprinose jačanju povjerenja, sigurnosti i međunacionalnog dijaloga. Samo odlučnom i zajedničkom akcijom moguće je spriječiti ponavljanje ovakvih incidenata i očuvati Novi Sad kao grad mira, suživota i poštovanja različitosti. Demokratski savez Hrvata u Vojvodini ostat će dosljedan u zaštiti prava i sigurnosti hrvatske zajednice te u zalaganju za društvo u kojem se ovakvi napadi nikada više neće ponoviti", poručuju iz Mjesne organizacije DSHV-a Novi Sad – Petrovaradin.