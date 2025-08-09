Nakon izgona iz Austrije Sirijac nestao. UN poziva vlast da ga traže. Ministar se protivi:”Deportiran je i predan!”

Austrijsko Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) je 3. srpnja, prvi put od početka sirijskog građanskog rata prije gotovo 15 godina deportirala u Siriju 32-godišnjeg sirijskog državljanina. Nakon odslužene sedmogodišnje zatvorske kazne u Austriji, između ostalog i za propagiranje terorističke organizacije Islamska država (IS) na društvenim mrežama, prošle je godine pušten na slobodu, ali je potom opet osuđen i pritvoren do deportacije 3. srpnja ove godine, izvijestila je u petak navečer austrijska televizija ORF. Uz napomenu, kako Europski sud za ljudska prava (ESLJP) nije blokirao njegov izgon iz Austrije.

Od tada, nadležna austrijska tijela odnosno Centar za savjetovanje dezertera i izbjeglica nisu više imali nikakav kontakt s deportiranom osobom, koja je potom nestala. Posljednji kontakt Austrijanaca, vezano uz deportiranog Sirijca bio je pri njegovoj deportaciji odnosno međuslijetanju u zračnu luku u istanbulu. Od tada mu se, navodno gubi svaki trag. Nitko ne zna da li se negdje skriva ili je uhićen.

Navodno ni njegova obitelj nije imala kontakt s njime, otkako je deportiran iz Austrije. Kako navode mediji, sestra deportiranonog Sirijca prijavila je nestanak svoga brata, tvrdeći da se nije vratio kući. Sada je Odbor Organizacije Ujedinjenih naroda (UN) za borbu protiv prisilnih nestanaka (CED) zatražio od austrijske savezne Vlade da na diplomatskoj razini kontaktira sirijske vlasti, kako bi se utvrdilo da li je navedeni 32-godišnjak živ, gdje se nalazi i kakvo je njegovo stanje, izvijestila je Austrijska novinska agencija (APA), koja je dobila i uvid u navedeno pismo.

ORF je izvijestio kako je austrijski ministar unutarnjih poslova, narodnjak (ÖVP) Gerhard Karner danas odbio traženje UN-ovog odbora i u razgovoru za APA-u nazvao ga “apstruoznim i nerealnim”. Uz napomenu, kako je zabrinut za “sigurnost stanovništva u Austriji”, te je stoga “njegova odgovornost i zadaća, daljnje kriminalce deportirati u Siriju”. “Taj ću put nastaviti”, poručio je Karner, svojim kritičarima. Prema tvrdnjama nevladinih organizacija (NGOs), već sljedeći tjedan u planu je slijedeća deportacija iz Austrije u inozemstvo. Izgon u srpnju ove godine bio je prvi u Siriju nakon 2011. godine.

Na ministrovu stranu odmah su stali kako neki od političara iz redova narodnjaka (ÖVP) tako i krajnje desnih slobodnjaka (FPÖ), koji su zahtjev UN-ovog odbora nazvali “vrhuncem cinizma” jer se sada od Austrije traži, kako su rekli, “da glumi detektiva u traženju kriminalca”. Karner je odbacio sve kritike upućene Austriji vezano uz deportaciju 32-godišnjeg Sirijca, ustvrdivši:“Deportiran i predan!”

Kritike uglavnom dolaze od nevladinih organizacija. Lukas Gahleitner-Gertz iz Ureda za koordinaciju azila je rekao kako je sada očito potrebno da nadzorno tijelo UN-a zahtjeva od Austrije da se pridržava temeljnih obveza u pogledu poštivanja ljudskih prava. Amnesty International je sličnog mišljenja i smatra da Siriju karakterizira “sustavno nasilje” te stoga “nije sigurna zemlja”.

Obitelj deportiranog 32-godišnjeg Sirijca i pravni zastupnici strahuju da je uhićen i ponovno zatvoren u Siriji, što bi za Austriju predstavljalo, kako navodi list “Der Standard” dvostruku kaznu zbog kršenja međunarodnog prava. Austrija je tek 2012. godine ratificirala Konvenciju Ujedinjenih naroda protiv prisilnih nestanaka, i to glasovima svih parlamentarnih stranaka.