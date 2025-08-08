'Ovaj hrvatski grad uvodi ograničenje za turiste'. Preusmjeravanje turista s mora u unutrašnjost Hrvatske

Hrvatska odgovara na rastući masovni turizam novim mjerama za upravljanje posjetiteljima - posebno u prenapučenim regijama, poput Dubrovnika. U budućnosti će tamo smjeti pristajati najviše tri kruzera dnevno, kako bi se smanjio pritisak na povijesni stari grad, piše u petak austrijski dnevni list "Österreich" i u nastavku predstavlja hrvatski projekt "Respect the City" ("Poštuj grad!"). Projekt "Poštuj grad!" ima za cilj pomoći Hrvatskoj u boljoj raspodjeli turističkih tokova i zaštiti kulturne baštine u prenapučenim gradovima i područjima, koji stenju pod najezdom turista. Uz napomenu, kako stanovništvo Dubrovnika više ne može izdržati te ogromne svakodnevne gužve i mase ljudi na ulicama u ljetnim mjesecima, te su gradske vlasti bile prisiljene poduzeti odgovarajuće mjere.

List ističe kako, uz ograničenja na plažama i u starim gradskim povijesnim jezgrama, Hrvatska provodi novu turističku strategiju: Napuštanje prenapučenog obalnog turizma i prelazak na održiva putovanja u unutrašnjost zemlje. "Österreich" navodi kako je Međimurje "pionir" održivog turizma u unutrašnjosti Hrvatske, te da za to ima potporu. Ali ne samo potporu nego je već i osvojilo nagradu srebrnog sjaja "Zelena destinacija", kao prva hrvatska regija koja je svoje turističku ponudu usmjerila na ruralni turizam. Riječ je o boravcima na seoskim gazdinstvima, biciklizmu i planinarenju.

Austrijski list navodi kako "s niskom gustoćom naseljenosti i netaknutim prirodnim površinama, Hrvatska vidi dobru priliku da se dugoročno pozicionira kao cjelogodišnja, održiva turistička destinacija - s kulturnim, sportskim i wellness ponudama, te drugim aktivnostima, koje nadilaze klasičan odmor na plaži". "Österreich" ističe da "i stručnjaci također vide hrvatski model kao potencijalni model za druge prenapučene mediteranske regije". Uz opasku, kako se, međutim, "turisti moraju pripremiti na strože propise i rastuće cijene".