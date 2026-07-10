Hrvat preko interneta uložio samo 2 eura pa osvojio više od pola milijuna eura

Veliko slavlje stiže za jednog igrača Eurojackpota koji je u 55. kolu igre osvojio impresivnih 535.773,90 eura. Dobitna kombinacija brojeva bila je 13, 25, 28, 42, 45 te dodatni brojevi 5 i 12, a sretni je igrač svoj listić uplatio putem interneta.

Za osvajanje vrijednog dobitka bilo je dovoljno odigrati samo jednu kombinaciju, za koju je uplatio svega 2 eura. Ta je skromna investicija donijela dobitak od čak 535.773,90 eura.

Novo izvlačenje igre Eurojackpot na rasporedu je u utorak, 14. srpnja 2026., a igrači će ponovno imati priliku okušati sreću za glavni dobitak koji iznosi 40 milijuna eura.