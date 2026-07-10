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KAKAV SRETNIK

Hrvat preko interneta uložio samo 2 eura pa osvojio više od pola milijuna eura

Eurojackpot listi?
Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
10.07.2026.
u 20:51

Novo izvlačenje igre Eurojackpot na rasporedu je u utorak, 14. srpnja 2026., a igrači će ponovno imati priliku okušati sreću za glavni dobitak koji iznosi 40 milijuna eura.

Veliko slavlje stiže za jednog igrača Eurojackpota koji je u 55. kolu igre osvojio impresivnih 535.773,90 eura. Dobitna kombinacija brojeva bila je 13, 25, 28, 42, 45 te dodatni brojevi 5 i 12, a sretni je igrač svoj listić uplatio putem interneta.

Za osvajanje vrijednog dobitka bilo je dovoljno odigrati samo jednu kombinaciju, za koju je uplatio svega 2 eura. Ta je skromna investicija donijela dobitak od čak 535.773,90 eura.

Novo izvlačenje igre Eurojackpot na rasporedu je u utorak, 14. srpnja 2026., a igrači će ponovno imati priliku okušati sreću za glavni dobitak koji iznosi 40 milijuna eura.

Ključne riječi
Eurojackpot novac dobitak Hrvatska Lutrija

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