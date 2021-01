Najveći prosvjedi pod Putinovom vladavinom: Uhićeno više od 3.400 ljudi, uključujući 300 maloljetnika

Više od 3,4 tisuće ljudi uhićeno je diljem Rusije na prosvjedima kojima se tražilo oslobađanje pritvorenog ruskog disidenta Alekseja Navaljnog, objavili su aktivisti u nedjelju.

Najmanje 1360 njih uhićeno je na najvećem prosvjedu koji se u subotu održao u Moskvi, objavio je aktivistički portal OVD-Info. U Sankt Petersburgu, drugom najvećem ruskom gradu, uhićeno je još 523 ljudi.

Ruska povjerenica za dječja prava objavila je da je među uhićenima najmanje 300 maloljetnika.

Deseci tisuća prosvjednika okupili su se u subotu u stotinu gradova diljem Rusije, od Habarovska na krajnjem istoku do europske enklave Kalinjingrada na obali Baltičkog mora. Agencija dpa prenosi kako je riječ o najvećim prosvjedima pod vladavinom Vladimira Putina.

Navaljnijev tim govori o „grandioznoj sveruskoj akciji“ i najavljuje nastavak prosvjeda, tvrdeći da se u ruskoj prijestolnici u subotu okupilo 40 tisuća ljudi. Policija procjenjuje da se okupio puno manji broj prosvjednika.

Law enforcement officers detain a man during a rally in support of jailed Russian opposition leader Alexei Navalny in Moscow, Russia January 23, 2021.

U međuvremenu je bijes prosvjednika dodatno potaknula videosnimka dijeljena na društvenim mrežama na kojoj policajac u Sankt Petersburgu udara ženu.

Prema napisima medija, 54-godišnja žena zadobila je ozljede glave te je bez svijesti u bolnici. Istražitelji su najavili da će provesti istragu tog slučaja.

Navaljni se prošli vikend vratio s liječenja u Njemačkoj, nakon što je otrovan novičokom. U Rusiji je 44-godišnjak na brzom procesu u ponedjeljak dobio 30 dana pritvora.

Navaljni je u nedjelju uhićen pri povratku u Rusiju jer je prekršio uvjetnu kaznu koja mu je izrečena u slučaju pronevjere za koji disident tvrdi da je namješten. U pritvoru čeka odluku drugog suda o tome hoće li njegova 3,5 godina duga uvjetna kazna biti pretvorena u zatvorsku.

Navaljni i njegov tim odbacuju krivnju u tom slučaju, tvrdeći da je to politički motiviran pokušaj da ga se utiša.

Za pokušaj prošlogodišnjeg trovanja Navaljni optužuje ruskog predsjednika Vladimira Putina i obavještajnu agenciju FSB, što Kremlj odbacuje.

Navaljnijev antikorupcijski tim ranije ovaj tjedan objavio je videosnimku nazvanu „Palača za Putina“. U njoj se tvrdi da je ruski čelnik izgradio 1,5 milijardu dolara vrijedno „carističko“ imanje na obali Crnog mora, financirano koruptivnim novcem. Do nedjelje ujutro video je pogledalo 77 milijuna ljudi, prenosi dpa.

Brojni Rusi na prosvjede u subotu ponijeli su četke za zahod, čime su aludirali na talijanske četke u palači, navodno vrijedne 700 eura.

Kremlj je taj video proglasio „lažnim“.