Najveći američki neprijatelj otkrio kako može svojim raketama napasti ključne gradove SAD-a

Nakon što je Donald Trump nedavno zaprijetio Iranu vojnim udarima u slučaju ponovnog oživljavanja nuklearnog programa, uslijedio je brz i oštar odgovor iz Teherana. Član Odbora za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku iranskog parlamenta, general-bojnik Amir Hayat Moghaddam, poručio je da je Iran sposoban raketama s mora ciljati Sjedinjene Države, naglasivši da „nije nevjerojatno da će buduće iranske rakete dosegnuti Washington i New York“, prenosi Iranski opservatorij.

Moghaddam je istaknuo da Zračne snage IRGC-a već dva desetljeća razvijaju sposobnosti za lansiranje projektila s brodova i ratnih plovila. Prema njegovim riječima, to Iranu omogućuje da, unatoč udaljenosti od 10.000 kilometara, svoje brodove približi na samo 2.000 kilometara od američke obale i time stavi pod udar glavne američke gradove.

Posebno je naglasio da se ne radi samo o prijetnji SAD-u, već i europskim državama. „Sve europske zemlje nalaze se u dometu iranskih projektila“, upozorio je Moghaddam, dodavši da iranski raketni kapaciteti mogu ciljati Veliku Britaniju, Francusku, Njemačku te različite regije zapadne i istočne Europe.

Ove izjave dolaze u trenutku kada europska trojka, Velika Britanija, Francuska i Njemačka, šalje pismo glavnom tajniku UN-a, izražavajući spremnost aktivirati „mehanizam okidača“ ako se Iran do kraja kolovoza 2025. ne vrati za pregovarački stol o nuklearnom programu.