#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#GABI NOVAK
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
BRZ I OŠTAR ODGOVOR

Najveći američki neprijatelj otkrio kako može svojim raketama napasti ključne gradove SAD-a

FILE PHOTO: Members of Iran's Revolutionary Guards take part in a military parade to commemorate the 1980-88 Iran-Iraq war in Tehran
Foto: MORTEZA NIKOUBAZL/REUTERS
1/3
Autor
Hassan Haidar Diab
18.08.2025.
u 13:15

Moghaddam je istaknuo da Zračne snage IRGC-a već dva desetljeća razvijaju sposobnosti za lansiranje projektila s brodova i ratnih plovila

Nakon što je Donald Trump nedavno zaprijetio Iranu vojnim udarima u slučaju ponovnog oživljavanja nuklearnog programa, uslijedio je brz i oštar odgovor iz Teherana. Član Odbora za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku iranskog parlamenta, general-bojnik Amir Hayat Moghaddam, poručio je da je Iran sposoban raketama s mora ciljati Sjedinjene Države, naglasivši da „nije nevjerojatno da će buduće iranske rakete dosegnuti Washington i New York“, prenosi Iranski opservatorij.

Moghaddam je istaknuo da Zračne snage IRGC-a već dva desetljeća razvijaju sposobnosti za lansiranje projektila s brodova i ratnih plovila. Prema njegovim riječima, to Iranu omogućuje da, unatoč udaljenosti od 10.000 kilometara, svoje brodove približi na samo 2.000 kilometara od američke obale i time stavi pod udar glavne američke gradove.

Posebno je naglasio da se ne radi samo o prijetnji SAD-u, već i europskim državama. „Sve europske zemlje nalaze se u dometu iranskih projektila“, upozorio je Moghaddam, dodavši da iranski raketni kapaciteti mogu ciljati Veliku Britaniju, Francusku, Njemačku te različite regije zapadne i istočne Europe.

Ove izjave dolaze u trenutku kada europska trojka, Velika Britanija, Francuska i Njemačka, šalje pismo glavnom tajniku UN-a, izražavajući spremnost aktivirati „mehanizam okidača“ ako se Iran do kraja kolovoza 2025. ne vrati za pregovarački stol o nuklearnom programu
FOTO 100 najdojmljivijih fotografija susreta Trump - Putin: Pogledajte kako je Aljaska dočekala svjetske lidere
FILE PHOTO: Members of Iran's Revolutionary Guards take part in a military parade to commemorate the 1980-88 Iran-Iraq war in Tehran
1/102
Iran SAD Donald Trump

Komentara 7

Pogledaj Sve
Avatar bavovna
bavovna
13:12 18.08.2025.

jako pametno od strane Irana, prijetiti USA, a pogotovo Europi koja je nastojala sve riješiti mirnim putem....

Avatar zoki2021
zoki2021
13:39 18.08.2025.

Ovi idioti od smrdljivih ajatolaha nisu mirni i dok im zemlja ne bude sa par miliona mrtvih. Samo sto ce se oni kao kukavice zabiti u búnkere a nastradati ce vecina obicnih ljudi.

Avatar alteralterego001
alteralterego001
13:35 18.08.2025.

Iran je sad većim dijelom pustinja, a kakva pustinja bi tek postao da napadne Američke gradove. Besmislen članak.

