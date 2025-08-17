Naši Portali
'CJENKANJE' TERITORIJEM

Cure detalji Putinovog 'mirovnog' plana za osvajanje Ukrajine: Traži teritorij koji ne može osvojiti, a 'dao' bi dio koji uopće ne kontrolira

Autor
Denis Romac
17.08.2025.
u 22:52

Europski čelnici inzistiraju na snažnim sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu, nastavljajući pritiskati i za sankcije Rusiji unatoč činjenici da bi ih Bijela kuća mogla ukinuti

Premda su i američki predsjednik Donald Trump i njegov gost ruski predsjednik Vladimir Putin nakon sastanka u američkoj vojnoj bazi na Aljasci bili iznimno šturi kada se radilo o detaljima Putinova plana za okončanje rata u Ukrajini o kojem je bilo riječi na sastanku, plana što ga je i Trump podržao, poručivši ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom da bi i on trebao učiniti isto, s obzirom na to da je Rusija, kako je rekao, "velika sila", ubrzo su se u raznim medijima počele pojavljivati pojedinosti tog plana, na temelju kojih je moguće sklopiti jasnu sliku o samom planu, ali i o onom što bi sada moglo uslijediti.

Ključne riječi
Donald Trump Ukrajina rat u Ukrajini Vladimir Putin

Avatar Igre gladi
Igre gladi
23:05 17.08.2025.

Ako je tako onda neka se Ukrajina nastavi boriti. Rusi ne mogu osvojiti ono što su namjeravali i imaju nerealne zahtjeve. Ne znam hoće li Ukrajinci izdržati bez američke pomoći, ali to je zaista na njima. Teško da EU može zamijeniti Amere u donacijama i novca i oružja.

AP
Andrej.Plenkovic
22:58 17.08.2025.

Istaknuo sam da nastavljamo pružati podršku postizanju pravednog i održivog mira koji će poštivati međunarodno pravo i teritorijalni integritet Ukrajine, uz dugoročna sigurnosna jamstva.

Avatar VargaiBoric
VargaiBoric
22:57 17.08.2025.

Jedini mirovni plan je kapitulacija Ukrajine i njenih sponzora iz Londona i Brisela. Demokrati su već izbrisani, ostaje samo ova osovina zla.

