Cure detalji Putinovog 'mirovnog' plana za osvajanje Ukrajine: Traži teritorij koji ne može osvojiti, a 'dao' bi dio koji uopće ne kontrolira

Premda su i američki predsjednik Donald Trump i njegov gost ruski predsjednik Vladimir Putin nakon sastanka u američkoj vojnoj bazi na Aljasci bili iznimno šturi kada se radilo o detaljima Putinova plana za okončanje rata u Ukrajini o kojem je bilo riječi na sastanku, plana što ga je i Trump podržao, poručivši ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom da bi i on trebao učiniti isto, s obzirom na to da je Rusija, kako je rekao, "velika sila", ubrzo su se u raznim medijima počele pojavljivati pojedinosti tog plana, na temelju kojih je moguće sklopiti jasnu sliku o samom planu, ali i o onom što bi sada moglo uslijediti.