Tvrdi da je izvanzemaljka te da ima dokaz da oni postoje: 'Moja misija je pomoći ljudima'

Pojedini ljudi tvrde da nisu s ove planete i identificiraju se kao izvanzemaljci. Te tvrdnje često prate priče o neobičnim iskustvima, vizijama ili misijama na Zemlji, što izaziva fascinaciju, skepticizam, ali i rasprave o mogućnostima života izvan našeg planeta. Tako je jedna žena objasnila da je doživjela iznenadno prosvjetljenje u kojem je shvatila da je zapravo izvanzemaljka udaljena 400 svjetlosnih godina od Zemlje te tvrdi da ima i "dokaz" svojih izvanzemaljskih korijena.

Kada je riječ o dokazivanju postojanja izvanzemaljaca, tada većina ljudi gleda u nebo u potrazi za NLO-ima, letećim tanjurima ili čak kometima koji se "čudno" ponašaju. Međutim, jedna žena vjeruje da dokaz izvanzemaljskog života leži mnogo bliže domu. Točnije, u njoj samoj. Rosanna Hanness iz engleskog grada Brightona rekla je da ima dokaze o postojanju izvanzemaljaca jer je i sama posjetiteljica iz vanjskog svemira koja živi na Zemlji u ljudskom obliku. Njezina misija je pomoći ljudima, a objasnila je i da ima dokaze za svoje tvrdnje, prenosi LADbible.

Govoreći o svojim uvjerenjima u intervjuu za The Sun, Hanness je objasnila da je od malih nogu često doživljavala jezive i živopisne snove, uključujući i slutnju da joj je ujak preminuo. "Imala bih živopisne snove u kojima letim visoko iznad zgrada, otvorenog krajolika i oceana. Bilo je toliko živopisno da se činilo kao da je stvarno. Snovi me nisu plašili. Zapravo, voljela sam ih. Ali kad sam ih ispričala prijateljima, djelovali su zbunjeno", ispričala je Hanness. Međutim, tek kada je kao tinejdžerica upoznala duhovnu učiteljicu i upoznala se s oblikom terapije poznatim kao "ponovno rođenje" koji koristi različite tehnike disanja da bi se simulirao proces rađanja, tada je uspjela povezati sve "izvanzemaljske točke".

"Jedne večeri, kada sam imala 14 godina, tada sam otišla sam u duhovni centar nakon škole. Zatvorila sam oči i pustila sam učiteljicu da me vodi u stanje disanja ponovnog rođenja prije nego što sam postupno pristupila svojim sjećanjima na rođenje. Na moje zaprepaštenje, doživjela sam iznenadnu jasnoću da sam poslana ovdje s drugog planeta", ispričala je Hanness.

Upravo je tada Hanness počela shvaćati da su njezini snovi vjerojatno astralne projekcije te da prizori svemirskih brodova i bezdlakih humanoida koje je sanjala možda imaju dublje značenje. Kasnije je zaključila da je nešto poznato kao "zvjezdano sjeme", izvanzemaljska duša koja živi unutar ljudskog tijela, poslana na Zemlju da bi pomogla voditi izvanzemaljce. Što se tiče njezinog matičnog svijeta, Hanness je rekla da je dio vrste koja živi na zvijezdi Plejade, 440 svjetlosnih godina od Zemlje, i tehnološki je naprednija od ljudi.

Objasnila je da su ti dobroćudni svemirski putnici također miroljubivi i puni ljubavi, što je velika razlika od tipičnih prikaza neprijateljski nastrojenih izvanzemaljaca. "Moja sjećanja su izbrisana prije putovanja na Zemlju da bi mi pomogli aklimatizirati se, ali znala sam što trebam učiniti na Zemlji, a to je prevladati vlastite izazove i podučavati druge svojim primjerom", ispričala je. To bi bilo kroz njezin posao joge i emocionalne detoksikacije.

"Moj je posao pomoći drugima da se povežu sa svojim najvišim ja i ispune svrhu svoje duše. Kada emocije i način razmišljanja mojih klijenata stvaraju blokade, tada im pomažem da prepoznaju i otpuste zarobljene emocije i ograničavajuća uvjerenja koja uzrokuju probleme u njihovim životima", zaključila je.