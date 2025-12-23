Suspendirani voditelj na Božić će govoriti o Trumpu: "Iz perspektive fašizma, ovo je bila zaista sjajna godina", izjavit će na Channelu 4

Popularni američki komičar Jimmy Kimmel, čiji je kasnovečernji show "Jimmy Kimmel Live!" u rujnu nakratko bio skinut s programa pod pritiskom administracije Donalda Trumpa, bit će ovogodišnji govornik u tradicionalnoj alternativnoj božićnoj poruci britanskog Channela 4. U istupu koji se opisuje kao prkosan, Kimmel će pozvati britansku javnost da ustane u obranu slobode govora, uspoređujući prvu godinu drugog Trumpovog mandata s usponom fašizma. Sjedeći uz šalicu čaja i tanjur tradicionalnih britanskih keksa, Kimmel će, kako je najavljeno, ironično izgovoriti rečenicu: "Iz perspektive fašizma, ovo je bila zaista sjajna godina."

Podsjetimo, show "Jimmy Kimmel Live!" suspendiran je na neodređeno vrijeme zbog Kimmelovih "uvredljivih i neosjetljivih" komentara o atentatu na Charlieja Kirka, koji se dogodio 10. rujna ove godine. Nekoliko dana nakon toga, kako je za Večernji list pisala Maša Ilotić Šuvalić, Kimmel je kritizirao republikance, uključujući Donalda Trumpa i J.D. Vancea, za optuživanje "ljevičarskog ekstremizma" za Kirkovo ubojstvo, ističući licemjerje povezivanjem s pro-Trumpovim izgrednicima koji su 6. siječnja 2021. napali Kapitol i prijetili vješanjem Mikea Pencea. Nakon pritiska iz Bijele kuće na televizijsku kuću ABC i njezina vlasnika Disney, Trump je pozdravio odluku o suspenziji, no taj je potez izazvao žestoku reakciju javnosti, kolega voditelja i boraca za ljudska prava, što je dovelo do toga da je Kimmel vraćen na ekrane samo nekoliko dana kasnije.

Kako pišu britanske dnevne novine The Guardian, očekuje se da će Kimmelovo božićno obraćanje biti prožeto njegovim karakterističnim humorom, ali s duboko ozbiljnom temeljnom porukom. Naime, Kimmel će upozoriti da se sloboda medija može ugušiti iznimno brzo te će potaknuti gledatelje da se odupru takvim napadima gdje god se pojavili, a u svojoj poruci popularni voditelj također će odati počast svima koji su digli glas protiv njegove suspenzije. "Razlog zbog kojeg se Jimmy Kimmel vratio u eter jest taj što su ljudi progovorili i prosvjedovali", otkrio je glasnogovornik Channela 4, a i sam Kimmel je u svom posljednjem ovogodišnjem showu zahvalio gledateljima, poručivši im: "Ove godine ste nas doslovno izvukli iz rupe i ne možemo vam dovoljno zahvaliti", a pritom je naglasio i važnost slanja poruke ostatku svijeta o unutarnjem otporu Trumpovoj administraciji. "Važno je da mi kao Amerikanci damo našim prijateljima u drugim zemljama do znanja da mnogi od nas nisu u redu s onim što se događa", rekao je Kimmel.

Tradicija alternativne božićne poruke na britanskom Channelu 4 duga je više od trideset godina, a u tom razdoblju među govornicima su se našli bivši predsjednik Irana Mahmoud Ahmadinejad te zviždač i bivši zaposlenik CIA-e Edward Snowden. Povodom Kimmelovog gostovanja glasnogovornik Channela 4 izjavio je: "Povratak Donalda Trumpa u Bijelu kuću i njegov široki utjecaj na svijet glavna je priča 2025. godine. Bilo bi teško zamisliti bolju osobu koja bi se time pozabavila od Jimmyja Kimmela, koji se našao na prvoj liniji američke bitke oko slobode govora."

Jimmy Kimmel, čija će božićna poruka biti emitirana manje od dva sata nakon tradicionalnog obraćanja kralja Charlesa III, na sam Božić u 17:45 sati (po našem vremenu u 18:45), naposljetku je izjavio: "Još uvijek ima mnogo više dobrog u ovoj zemlji nego lošeg i nadamo se da ćete s nama proći kroz ovu produženu psihotičnu epizodu u kojoj se nalazimo."