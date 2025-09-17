Najtraženiji čovjek u Europi snimljen u Moskvi. Kremlj mu pružio zaštitu, sada radi za FSB

Nakon što je njemačka tehnološka tvrtka Wirecard propala i ostavila 'rupu' tešku 1,8 milijardi eura, njen je izvršni direktor Jan Marsalek pobjegao u lipnju 2020. godine. Sada su objavljene fotografije Marsaleka iz Moskve gdje uživa zaštitu Kremlja, izvan dosega zapadnih istražitelja.

Novinari ZDF Frontala, „Spiegela“, austrijskog „Standarda“, „PBS Frontlinea“ i „The Insidera“ mjesecima su istraživali i locirali nekadašnju zvijezdu Wirecarda u Moskvi. Brojne snimke nadzornih kamera pokazuju Marsaleka u odijelu i kravati kako iz moskovskog metroa odlazi u sjedište ruskog unutarnjeg obavještajnog servisa FSB-a na Lubjanki. Između siječnja i studenog 2024. njegov je mobitel 304 puta zabilježen u blizini sjedišta FSB-a, a dodatnih više od 100 signala uhvaćeno je u neposrednoj blizini. Prema izvorima u Moskvi, Marsalek navodno radi za rusku službu, koristeći metro za putovanje na posao.

Informacije potječu iz ruskog nadzornog sustava. Moskva je prepuna kamera čije snimke završavaju u bazama podataka, dok se mobiteli lociraju putem odašiljača. Ruska vlada prikuplja sve moguće podatke – od avionskih rezervacija, preko putovanja vlakom, do snimaka nadzornih kamera. Hakeri često objavljuju takve podatke, a nezadovoljni zaposlenici u ruskim institucijama ili tvrtkama povremeno ih proslijeđuju. - Ako znate što tražite, možete pronaći gotovo svaku osobu koja se kreće Moskvom. Tako možemo gotovo minutu po minutu pratiti Marsalekov život u Moskvi - opisao je Roman Lehberger iz „Spiegela“ rad istraživačkog tima.

Novinari su više od pola godine analizirali podatke, istraživačke dosjee, fotografije i razgovarali s izvorima iz obavještajnih krugova. Prema istraživanju, Marsalek koristi više lažnih identiteta, a nedavno je dobio pravu rusku putovnicu. Kopija dokumenta dostupna je ZDF Frontalu, a prema njoj je Marsalek navodno rođen 22. veljače 1978. u sovjetskom Rigu, pod novim pseudonimom Alexander Michaelowitsch Nelidov. Podaci o mobitelu pokazuju da redovito boravi u IBIS hotelu u središtu Moskve, gdje se njegov mobitel povezuje s obližnjim odašiljačem.

Fotografije dostupne istraživačkom timu često prikazuju Marsaleka u društvu žene po imenu Tatiana Spiridonova, 41-godišnje prevoditeljice. Prema insajderima, Marsalek je od nje učio ruski jezik. Sigurno je da od svog bijega često boravi u njezinom stanu u središtu Moskve, što potvrđuju signali njegovog mobitela u blizini. Podaci pokazuju da je Spiridonova obavljala kurirske poslove za Marsaleka. Najmanje dva puta putovala je iz Moskve u Istanbul i vratila se nekoliko sati kasnije, što dokazuju podaci o letovima. Krajem prosinca 2022. navodno je prokrijumčarila laptop čija sigurnosna tehnologija zanima FSB. To potvrđuju poruke iz istražnih dosjea. Dana 12. prosinca 2022., neposredno prije ponoći, Marsalek je razgovarao s agentom o predaji laptopa na aerodromu u Istanbulu: 'Kamo moja djevojka treba otići kada sleti?' i 'Djevojka predlaže da se svi sastanu u uredu krijumčara'.

Sljedećeg dana Marsalek je prijavio uspjeh: laptop je prošao carinu bez problema i „sada je u automobilu na putu za Lubjanku“ – sjedište FSB-a. Analize podataka pokazuju da je Marsalek putovao u ratnu zonu u istočnoj Ukrajini i ruski okupirani Mariupolj. Prema izvorima u Moskvi, sudjelovao je u operacijama iza linija fronta, što je za zapadne novinare gotovo nemoguće provjeriti na licu mjesta. Istraživački tim posjeduje Marsalekov trenutni broj mobitela. Kada su novinari ZDF Frontala i „Spiegela“ nazvali iz Njemačke, telefon je zazvonio nekoliko puta prije nego što je poziv odbijen. Uslijedio je razgovor putem Telegrama, gdje je profilna slika povezanog broja prikazivala crno-bijelog medvjeda s naočalama. Novinari su se predstavili i zatražili povratni poziv, prvo na njemačkom, zatim na ruskom. Marsalek je pitao s kim ima posla, a nakon ponovnog predstavljanja, stigao je odgovor na lošem ruskom: 'Ovdje nema takvih. Pogriješili ste broj'.

Njemački istražitelji traže Marsaleka na međunarodnoj razini zbog prijevara teških milijarde eura i sumnji na špijunažu. Savezno tužiteljstvo istražuje njegove obavještajne aktivnosti. U svibnju ove godine u Velikoj Britaniji osuđeni su članovi špijunskog kruga kojeg je, prema sudu, vodio „ruski agent Jan Marsalek“. Suđenje je otkrilo planove za ubojstva i otmice kritičara Kremlja u Europi, kao i špijunske aktivnosti na vojnim poligonima u Njemačkoj.ZDF Frontal i „Spiegel“ poslali su opsežan popis pitanja Marsaleku, no ni on ni njegov odvjetnik nisu odgovorili na optužbe ili upite.