Rezultati istraživanja: Najnezadovoljniji radnici su u javnom sektoru, najmanje su lojalni

Javni sektor, dakle, ima najviše problema sa zadovoljstvom radnika – njihova prosječna ocjena zadovoljstva iznosi samo 2,01 na skali 0-5. Više od 72 posto ispitanika nikako ne bi preporučilo svoju tvrtku – to bi učinilo tek njih 3,5 posto. Za usporedbu, u IT industriji, koja je dobila najviše ocjene zadovoljstva, to bi učinilo 43 posto.