Najmanje 13 mrtvih, milijun ljudi evakuirano zbog udara tajfuna

Najmanje je 13 ljudi poginulo, a više od milijun njih je bilo prisiljeno u Kini napustiti svoje domove zbog udara tajfuna Lekima. Šesnaest ljudi je nestalo nakon što je pod udarom oluje došlo do klizanja terena, javili su državni mediji.

Lekima je u ranim jutarnjim satima u subotu udario u području Wenlinga, između Tajvana i kineske financijske prijestolnice Shanghaija.

Oluja je prvo bila kvalificirana kao "super tajfun", no lagano je oslabila prije udara, dosegnuvši udare vjetra od 187 km/h. Do fatalnog klizanja terena došlo je u bližnjem Wenzhouu, javili su mediji. Lekima sada prolazi sjevernom pokrajinom Zhejiang i očekuje se da udari na Shanghai, grad s oko 20 milijuna stanovnika.

Spasilačke službe bore se spasiti putnike na poplavljenim prometnicama, a pad stabala i prekid električne energije učestala su pojava.

Damage pictures coming out of China, it’s showing extensive flooding caused by Typhoon #Lekima. The damage to the buildings in these pics are not too significant but they are interestingly minor, considering this was a strong Category 2 at landfall. pic.twitter.com/Jb31xNhhFh