Najljepša vijest danas! Helena Babić iz Pule dobitnica je nagrade Mali svjetionik 2025. i 15.000 eura

Svi ovogodišnji finalisti natječaja Mali svjetionik su izvanredni ljudi s inspirativnim životnim pričama, no pobjedu je ipak odnijela Puljanka Helena Babić, osoba koja živi i radi svoju misiju da pomogne onima kojima malo tko ima hrabrosti pomoći.

8 godina inspiracije i pozitive

Natječaj Mali svjetionik djeluje još od 2018. godine i nagrađuje najbolje radnike Hrvatske. Osnivači, a ujedno i uspješni hrvatski poduzetnici Kristijan Cinotti i Ivan Topčić, udružili su snage zajedno s partnerskim poduzećima i nastavili rad inspiriran pokojnim Dr. Draženom Glavašem, što je otkrivanje i nagrađivanje svjetionika oko nas čija osobnost i trud inspiriraju i daju nadu u bolju Hrvatsku.

Do sada je u sklopu natječaja dodijeljeno ukupno 135.000 eura i ispričano 85 izvanrednih priča, pa je tako i ove godine dodijeljena glavna nagrada od 15.000 eura za pobjednicu i po 1.000 eura za ostalih 9 finalista.

U sklopu Global Leadership Summit-a u Zagrebu je 7.11. održana svečana dodjela nagrade, što je zaokružilo ovaj cjelogodišnji projekt i misiju da se o onim skromnim, a inspirativnim ljudima - svjetionicima čuje.

O pobjednici

Nakon Mirjane Zgrablić Matike, medicinske sestre iz Pazina koja je osvojila nagradu Mali svjetionik u 2023. godini, nagrada je ponovno otišla u Istru! Titula najbolje dodijeljena je Heleni Babić iz Pule, već dobro poznatoj dobrotvorki i predsjednici udruge AjA. Helena je po struci također medicinska sestra i rođena je u Slavonskom Brodu, a volontiranjem u Crvenom križu započela je svoj put pomaganja. Kasnije je radila kao voditeljica Prihvatilišta za beskućnike i korak po korak razvila svoj put, put pomaganja i razvoja zajednice u kojoj živi i radi.

Helena danas djeluje u Puli kroz udrugu AjA i usmjerena je na pružanje podrške osobama u beskućništvu na topliji i drugačiji način. Sa sigurnošću se može reći da je upravo Helena sa svojim timom sagradila temelje i potaknula stvarne promjene i poboljšanja u području socijalnog problema beskućništva i kroz brojne akcije poput „Housing First” modela, prvim takvim projektom u regiji, je s Udrugom osigurala da u Puli 13 osoba u beskućništvu dobije svoj dom i novi početak.

Kolege i prijatelji tvrde da Helena nije samo lider, već da je ona „pokretačka snaga njihovog tima i osoba koja svojim djelovanjem svakodnevno pokazuje što znači voditi s integritetom i empatijom”.

Helena je iskreno i uz puno emocija istaknula: „Ono što je Mali svjetionik napravio ne samo za mene, već i za cijelu moju ekipu i Udrugu AjA je to što je potaknuo cijelu zajednicu da bude pozitivna, ne samo u gradu Puli nego i u cijeloj Istri. Svi su prilikom objave da sam ušla u finale natječaja bili puni podrške.

Ova cijela priča u kojoj se nalazimo ja i moja Udruga zadnjih mjeseci nas je jako iznenadila i imam dojam da je uslijed puno negative i loših priča iz Hrvatske i svijeta, cijelu zajednicu potaknula da vjerujemo u pozitivne priče jer one svakako postoje. Mislim da će iduće godine biti još više prijava jer je ovo veliko priznanje i vjetar u leđa onima koji pokušavaju činiti dobro.“

Važno je napomenuti da je Udruga AjA koja djeluje tek godinu dana i 10 mjeseci uspjela kroz svoje projekte pomaknuti „cijeli jedan svijet“ rada oko osoba koje su na ulici i cesti u neadekvatnim uvjetima i sve više ljudi koji su u riziku od toga da im se desi ono najgore.

„Prva smo Udruga koja ima pristup tom problemu na drugačiji i humaniji način jer se bavimo stambenim zbrinjavanjem kako bi svaki čovjek u nevolji dobio krov nad glavom. Vjerujemo da smo pokrenuli jedan mali kotačić ka tome da s vremenom sve više udruga ima hrabrosti krenuti u tom smjeru.“ – kazala je pobjednica Malog svjetionika za 2025. godinu, Helena Babić nakon dodjele nagrade.

Drugi finalisti, jednako impresivni i vrijedni ljudi koji su nadahnuli mnoštvo svojim karijernim pričama su:

● Ana Huzjak - Gimnazija dr. Ivana Kranjčeva, Đurđevac

● Vlatka Pilski - poduzeće Ethereal, Zabok

● Nikola Glibo - Centar UP2DATE, Zagreb

● Marina Hoblaj - udruga Nada za život, Mursko Središće

● Biserka Bunčić - Dječji vrtić Cvrčak, Zagreb

● Jelena Šimunović Antunović - Osnovna škola Dore Pejačević, Našice

● Andreja Mandić - udruga Vukovarski leptirići, Vukovar

● Kristina Galić Vranješ - SOS Dječje selo Hrvatska, Zagreb

● Ana Odak - Trening pasa Ana Odak, Sveta Nedelja

Na samoj dodjeli nagrade, finalisti su sa svojim pratnjama u odličnoj atmosferi imali priliku družiti se jedni s drugima, s partnerima projekta i ostalim gostima te razmijeniti iskustva iz svojih bogatih karijera i životnih priča. U zraku se osjetilo uzbuđenje i pozitivna energija jer ovi sjajni ljudi nemaju često priliku podijeliti svoje priče i uspjehe, a samu dodjelu pratilo je više stotina ljudi.

„Projekt Mali svjetionik nastao je iz želje da istaknemo one koji često ostaju nevidljivi, a svojim radom, poštenjem i dobrotom svakodnevno čine razliku. Naši kandidati i dobitnici pokazuju da vrijednost pojedinca nije u položaju koji zauzima, nego u načinu na koji pristupa svom poslu i ljudima oko sebe.

Čestitamo svim ovogodišnjim finalistima i pobjednici Heleni. Vi ste dokaz da dobri ljudi i dalje mijenjaju svijet!”, naglasio je jedan od osnivača Ivan Topčić.