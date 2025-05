Najbrutalnije sučeljavanje dosad! Puljak Šuti: Vi biste legli u krevet s Kerumom. Šuta: Očajni ste, ovo je vaš politički kraj!

- Napravite prvi pristojan potez u svojoj karijeri i povucite se iz kampanje. Lagali ste Povjerenstvu za sukob interesa. Lagali ste javnosti da vi nemate nikakve poslovne dodirne točke s vašom braćom koji su zamračili milijune eura na Visu, a vi ste im vodili poslove i papirologiju. Dakle, trojica braće, dvojica kopaju, a jedan vodi papirologiju. Upleteni ste u to. Što biste tek radili s javnim novcem da dođete s Kerumom na vlast? To bi zaista bila katastrofa za grad i moramo napraviti sve da naši građani izađu na izbore i da to ne dozvole! - poručio je Ivica Puljak svom protivniku Tomislavu Šuti u žestokoj borbi za vlast u Splitu, u dosad najžešćem i posljednjem sučeljavanju prije izbora koji su kandidati za gradonačelnika odradili ekskluzivno na Večernji TV-u, a emisiju je vodila Dea Redžić.

Vatreni dvoboj u splitskom hotelu Park trajao je duže od sat vremena, a Puljak je pred naše kamere stigao nakon izvanredne presice koju je sazvao zbog afere oko poslova Šute i njegove braće. Gradonačelnik je na inzistiranje voditeljice kazao kako postoje materijalni dokazi da je Šuta upleten u inkriminirane radnje

- Dvojica braće kopaju, treći vodi knjige. Izvukli su milijune na Šolti, sada to rade na Visu - kazao je Puljak, dok mu je Šuta odgovorio da je njegov nastup potez očajnika.

- Svjesni ste da gubite, tu nema dileme. Vidi se to po energiji među građanima, ali i u vašoj stranci, od vas su pobjegli i svi vaši ljudi. Vodili ste prljavu kampanju, a iz prljave kampanje uvijek su na kraju izlazili gubitnici. To ste vi gospodine Puljak i ovo je vaš politički kraj Radite aferu zbog računa od 500 eura. Ja sam financijski stručnjak, imam firma koja se bavi poreznim savjetovanjem i financijama. Mogu i za vas raditi kad vam bude trebalo za završni račun. Ja se nadam da ćete postati poduzetnik kad izgubite izbore i da nećete biti na državnim jaslama, jer to radite cijeli život. Iznosite laži i neistine. Vi ste taj koji sudjeluje četiri godine u kriminalu, a vrijeme će pokazati sve vaše radnje - odgovorio je Šuta.

Kandidati za gradonačelnika Splita sukobili su se oko svih gorućih problema u gradu, odgovarali na pitanja o sastavljanju Gradskog vijeća, a Puljak je Šuti između ostalog kazao da bi sa Željkom Kerumom legao i u krevet, komentirajući činjenicu da HDZ-ov kandidat ima podršku bivšeg gradonačelnika u drugom krugu.

Raspravljali su o problemu preskupih stanova, odnosu s medijima, Hajduku, Torcidi, uhljebljivanju kadrova u gradske strukture i iznijeli niz teških optužbi: Puljak je Šuti kazao da se zbog njega Splićani guše u smeću, dok ga je Šuta zamolio da ne bude toliko nervozan i prestane mahati rukama i unositi mu se u lice.

