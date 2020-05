U studiju Večernjeg lista gostovao je dr. Boro Nogalo, bivši dugogodišnji ravnatelj bolnice Srebrnjak, a danas jedan od aduta Stranke s imenom i prezimenom za nadolazeće parlamentarne izbore.

Nogalo i je i dalje zaposlenik bolnice, a trenutno stanje u njoj opisuje kao "tvrdu kohabitaciju“.

"Situacija je katastrofalna, uvodi se jedna strahovlada“, tvrdi i dodaje: "Zaposlenici su izgubljeni u svemu tome, nisu navikli na takvu situaciju. Kod nas je uvijek bila demokracija“. Dodao je kako je mnogo zaposlenika dobio otkaz te upozorava na manjak pedijatara uz tvrdnju da je "pedijatrija maksimalno devastirana“.

Krajem prošle godine Nogalo je smijenjen sa svoje pozicije, no to, kako tvrdi, nije bilo zakonito.

"Da sam pametan ovo ne bi radio, ali radim srcem, radim emocijama i stalo mi je. Stalo mi je da se očuva nešto, da se napravi jedno referentno mjesto gdje će se možda na takav način organizirati drugi dio sustava, ako budem u poziciji da kao Stranka s imenom i prezimenom, s uglednim ljudima, da pokušamo boriti se protiv svih tih negativaca u sustavu koji ne žele dobro općem dobru, javnom sustavu, pedijatriji, znanosti, ni struci“, tvrdi Nogalo.

Nogalo sebe opisuje kao čovjeka koji voli ljude i ne dijeli svjetonazore te tvrdi kako je dobio pozive u stranke i s desne i s lijeve strane.

"Najbolji ministar zdravstva će biti onaj koji napravi jasnu legislativu“, smatra Nogalo i dodaje kako Hrvatska nikada nije imala dobrog ministra zdravstva. Kao jedini uspjeh ističe dobro rješavanje krize s koronom.

"Tu bi dao plus, međutim, nažalost on je bio četiri godine u sustavu zdravstva“, ističe Nogalo govoreći o ministru Viliju Berošu. "Definitivno se nastoji ta uspješna priča politički kapitalizirati i onda su ušli u zonu nerada nedjeljom pa su sad ipak shvatili da je to glupo, da je to prozirno, da je to nešto što ne treba na takav način nametati. Sad su vratili rad nedjeljom i to je dobro. Dobro je kad vlast shvati određene greške“.

Protivi se pobačaju, ali i zabrani pobačaja te dodaje: „Ja nikad ne bih želio utjecat zabranom“. Tvrdi kako su liste nezbrinute djece već jako duge te kako treba raditi na njihovoj zdravstvenoj skrbi te usvajanju.