Najbolji je za čokolade: Urod je manji zbog mraza i tuče, kvaliteta dobra, a otkup siguran

Među svjetskim konditorima naš je lješnjak, naročito autohtoni istarski dugi - traženiji je od turskog ili talijanskog. Sve što naši ljudi proizvedu, izvezu. Nažalost, domaća konditorska industrija ponovno uvozi. S tim baš nisu zadovoljni ni otkupljivači ni uzgajivači kojih je najviše oko Orahovice i Donjeg Miholjca.

U tijeku je berba lješnjaka, strojna. Urod je zbog mraza i tuče manji za oko 30 posto. No, kvaliteta je dobra. Otkup je siguran, cijena od 5 do 5,5 eura za kilogram na burzama raste, a uskoro kreće i sadnja novih plantaža domaćim certificiranim sadnicama. Plantaža lijeske u Bukviku nadomak Orahovice stara je četiri desetljeća. U punom je rodu, plodovi su krupni, zdravi. No nekoliko elementarnih nepogoda ostavilo je traga. Josip Tokić kaže kako će, zbog stabilne cijene - urod ipak biti dovoljan da bi pokrio sve troškove. Nada se da će iduća godina biti bolja, piše HRT.

Emanuel Sigrunjak iz Donjeg Miholjca u berbu će krenuti u listopadu. Nada se prinosima od oko 2,5 tone na hektaru što je, kaže - izuzetno dobro. No veliki proizvođač poput PP Orahovice koja uz 530 vlastitih, ima ugovoren otkup i s tristotinjak kooperantskih nasada, ne može čekati. Berba je u punom pogonu sa 7 kombajna.

- Berbu radimo u tri prohoda sa specijaliziranim samohodnim kombajnima, posebno za berbu lješnjaka. Berbu počinjemo početkom 9. mjeseca, prvi prohod traje čak 15 dana, a treći pohod završava krajem 10. mjeseca - objašnjava tehnolog u proizvodnji lješnjaka PP Orahovice Miroslav Radaković.

Otkup je PP Orahovica već započela, kaže Josip Tokić. S kooperantima, dodaje surađuju već dugo i oni znaju da će dobiti dobru cijenu. Procjenjuju da će ove godine na tržište plasirati nešto više od 1000 tona. I to prvorazrednog sirovog lješnjaka. Uglavnom sve - za talijanski Ferrero.

- Hrvatska oko 1000 tona lješnjaka u ljusci mora uvesti da bi upotpunila svoje potrebe. To govori da postoji itekako prostora za sadnju novih nasada - napominje Pavle Bijuklija. Tako PP Orahovica, dodaje Saša predsjednik uprave Saša Brezak - planira preko EU fondova posaditi 140 hektara novih nasada. Nova plantaža trebala biti završena do proljeća. Valentin Falamić iz Rakitovice planira podići 8 do 10 hektara plantaže lješnjaka, uz pomoć EU novca. Kako je PP Orahovica najveći rasadničar, već je osigurao certificirani sadni materijal istarskog dugog lješnjaka. Svi u ovoj proizvodnji vide budućnost.