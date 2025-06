Najbolja predstava je "Sin, majka i otac sjede za stolom i dugo šute"

Svečanom dodjelom nagrada završeni su 49. Dani satire Fadila Hadžića, a predstava pobjednica je hit Zagrebačkog kazališta mladih "Sin, majka i otac sjede za stolom i dugo šute", kojoj je pripala Velika nagrada Večernjeg lista za najbolju predstavu u cjelini. Najugledniji regionalni festival posvećen humoru i satiri ove je godine obilježila upravo ta predstava; Ivor Martinić, autor ove drame dobio je Nagradu Fadil Hadžić za najbolji tekst, Doris Šarić Kukuljica je za ulogu majke osvojila Nagradu za najbolju žensku ulogu, dok je Luki Knezu pripala Nagrada Sabrija Biser mladom glumcu do 30 godina.

Stručni žiri, u kojem su bili Bojana Gregorić Vejzović, glumica i predsjednica žirija, Espi Tomičić dramatičar i dramaturg i Bojana Radović, kazališna kritičarka Večernjeg lista, je Nagradu za najbolju režiju dodijelio Goranu Golovku za predstavu "Nije pas beštija" koja je u Gradskom kazalištu lutaka Split nastala po "Pasjim noveletama" Miljenka Smoje. Nagrada za najbolju mušku ulogu Mladen Crnobrnja Gumbek dodijeljena je Bernardu Tomiću za ulogu Petra u predstavu "Slučajna smrt jednog redatelja", drami Rakana Rushaidata, koju je u Teatru &TD režirao Dražen Krešić. Za ulogu u istoj predstavi Nikolina Prkačin je osvojila Nagradu Sabrija Biser mladoj glumici do 30 godina. Splitske boje je uz Kazalište lutaka na ovogodišnjem festivalu branio i HNK Split i to predstavom "Robi K./Crvenkapa je mrtva", nastalom po kolumnama Viktora Ivančića u režiji Kokana Mladenovića, naslovom koji je oduševio zagrebačku publiku, pa je Stipe Jelaska za ulogu Robija K. osvojio Nagradu Ivo Serdar za ulogu koju je publika najbolje prihvatila, dok je Katarina Romac za ulogu učiteljice Smilje osvojila Nagradu za najbolju sporednu žensku ulogu. Nagradu za najbolju sporednu mušku ulogu osvojio je Domagoj Ivanković za ulogu Claudea u predstavi "Sve zbog jednog imena" Satiričkog kazališta Kerempuh koju je režirala Saša Broz. Stručni žiri je dodijelio i Posebnu nagradu za specijalno postignuće i to za autorstvo i izvedbu monodrame "Jimmy Ćorak" i to glumcu Matiju Čigiru za izuzetnu ulogu u kojoj publike isprva upoznaje kauboja, najbržeg revolveraša Divljeg zapada da bi se upravo izvedbenim umijećem ovog glumca priča pretočila u priču o odrastanju bez oca, u vječitu čežnju i tugu jednog čovjeka.

Od lanjskog festivala Dani satire Fadila Hadžića imaju i mladi žiri, sastavljen od srednjoškolaca i studenata, a ovogodišnji mladi žiri svoju je nagradu također 'poslao' u ZKM, jer su svojom pobjednicom također proglasili predstavu "Sin, majka i otac sjede za stolom i dugo šute". Nakon svečane dodjele nagrada ovoljetni Dani satire Fadila Hadžića zatvoreni su koncertnom na kojem su Sanja Doležal i Vladimir Kočić Zec izveli najveće hitove Novih fosila.