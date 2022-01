Najbogatiji 2021. zaradili još 402 milijarde dolara: Musk skupljao milijarde, Gates gubio

Desetero najbogatijih ljudi na svijetu 2021. su stekli još 402 milijardi dolara, pokazuju podaci Bloomberga.

Najviše je zaradio Elon Musk. On je godinu počeo sa 156, a završio je s 277 milijardi dolara na računu, pokazuje Bloombergov indeks milijardera. Osnivač Tesle i SpaceX-a nedavno je objavio da će platiti više od 11 milijardi dolara poreza.

Muskova zarada u 2021. je manja od 140 milijardi koliko je stekao godinu prije, no dovoljna da postane daleko najbogatija osoba na svijetu, piše agencija dpa.

Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/POOL/dpa /DPA/PIXSELL

Iza njega je Jeff Bezos, vlasnik Amazona koji je u 2022. ušao sa 190 milijardi dolara. To je 'samo' 4.5 milijardi više nego prošle godine.

Bezos, 57-godišnjak koji je u srpnju otišao s položaja šefa Amazona, tvrtke često kritizirane zbog radnih uvjeta svojih zaposlenika, sada većinu svog vremena provodi na odmoru s djevojkom Lauren Sanchez.

Vlasnik Facebooka Mark Zuckerberg prošle se godine obogatio za 25 milijardi, pa sad ima 128 milijardi dolara.

Zuckerberg je prošle godine promijenio ime svoje tvrtke iz Facebook u Meta, a protiv kompanije je istupila zviždačica Frances Haugen, optuživši je da je stavila „profit iznad ljudi“.

Osnivač Microsofta Bill Gates prošlu je godinu započeo sa 139, a završio sa 132 milijardi dolara. Njegova bivša supruga Melinda French Gates, s kojom je u kolovozu završio 27 godina dug brak, navodno ima 11,4 milijarde dolara.

Foto: CHARLES PLATIAU/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL FILE PHOTO: Bill Gates arrives at the Elysee Palace in Paris, France FILE PHOTO: Bill Gates arrives at the Elysee Palace in Paris, France, April 16, 2018. REUTERS/Charles Platiau/File Photo CHARLES PLATIAU

Suosnivač Googlea Larry Page 2021. je ušao u klub onih s 12 znamenki na računu, dodavši 47 milijardi na svojih 83 milijardi dolara. Njegov kolega Sergey Brin također se upisao na tu listu, zaradivši još 45 milijardi, čime mu se bogatstvo popelo na 125 milijardi dolara.

Obogaćivanju američkih milijardera pridružio se i Francuz Bernard Arnault, vlasnik najveće svjetske tvrtke koja trguje luksuznim proizvodima. On je zaradio dodatnih 61 milijardi, pa sada ukupno posjeduje 176 milijardi dolara.

Arnault je jedini izvan SAD-a koji je ušao na Bloombergovu listu milijardera za 2021. godinu.

Svih deset na toj listi posjeduju više od 100 milijardi dolara. Jedanaesta na listi, također Francuskinja, je Francoise Bettencourt Meyers, nasljednica L'Oreal carstva, koja ima 94 milijardi dolara te je najbogatija žena na svijetu.