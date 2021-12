Bill Gates otkazao planove za blagdane zbog omikrona, kaže da slijedi najgori dio pandemije

Bill Gates objavio je na svom Twitteru kako je otkazao sve planove za blagdane jer ulazimo u ''najgoru fazu pandemije''.

- Kad smo već mislili da će se život vratiti u normalu, mogli bismo ući u najgori dio pandemije. Omikron će nas sve pogoditi. Moji bliski prijatelji ga imaju i otkazao sam sve svoje planove za blagdane - napisao je.

Kako je napisao, omikron se širi ''brže nego ikoji virus u povijesti'', a uskoro će biti u svakoj zemlji na svijetu.

Just when it seemed like life would return to normal, we could be entering the worst part of the pandemic. Omicron will hit home for all of us. Close friends of mine now have it, and I’ve canceled most of my holiday plans.

- Velika je nepoznanica koliko jako oboliš od njega. Moramo ovo shvatiti ozbiljno dok ne saznamo više o njemu. Čak i ako je samo upola jači od delte, to će biti najgori porast koji smo do sada vidjeli jer je tako zarazan - napisao je Gates zabrinuto.

- U međuvremenu, svi moramo paziti jedni na druge, posebno najugroženije, bilo da žive u vašoj ulici ili u drugoj zemlji. To znači nošenje maski, izbjegavanje velikih okupljanja u zatvorenom prostoru i cijepljenje. To daje najbolju zaštitu - upozorio je.

Sve će više biti slučajeva zaraze kod ljudi koji su cijepljeni, smatra Gates, no cjepiva su dizajnirana kako bi spriječila ljude od ozbiljnih posljedica ili smrti.

- Ako ima dobrih vijesti, onda bi to bilo da se omikron kreće toliko brzo da kad jednom postane dominantan u zemlji, val bi trebao trajati manje od tri mjeseca. Tih nekoliko mjeseci moglo bi biti loše, ali i dalje vjerujem da ako poduzmemo prave korake, pandemija može biti gotova 2022. godine - kazao je.

I know it’s frustrating to go into another holiday season with COVID looming over us. But it won’t be like this forever. Someday the pandemic will end, and the better we look after each other, the sooner that time will come.