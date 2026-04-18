PROMJENE U SIGNALIZACIJI

Vozači, oprezno nakon otvorenja podvožnjaka: Ako ne pazite na ovo, bit ćete u problemu

Zagreb: Nakon pet mjeseci u promet pušten podvožnjak kod Vjesnika
Nakon pet mjeseci sanacije i kompletne obnove asfalta, podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika ponovno je otvoren za promet uz novu signalizaciju i apel vozačima na pojačan oprez.

Podvožnjak na Slavonskoj aveniji pored Vjesnika otvoren je u subotu oko 13 sati, a zamjenik pročelnika Gradskog ureda Marko Velzek pozvao je vozače da obrate pozornost na novu signalizaciju i budu oprezni. "Iskoristili smo trenutak dok je Slavonska avenija bila zatvorena da se kompletno asfaltira prometnica, prije njezina ponovnog puštanja u promet", rekao je novinarima nakon otvaranja podvožnjaka Marko Velzek, zamjenik pročelnika Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost.

Podvožnjak je asfaltiran s 1500 tona asfalta, uklonjena je prethodna i uspostavljena nova prometna signalizacija. Postavljen je novi sloj asfalta po cijeloj dužini podvožnjaka, uključujući i prilazne rampe. "Riječ je o kompleksnoj operaciji. Od četiri ujutro radilo se na tome da se pet ili šest neovisnih točaka regulacije postupno mijenja i prebacuje iz jednog režima u drugi, kako bi prijelaz bio što bezbolniji", dodao je Velzek.

Podvožnjak je nešto više od pet mjeseci bio zatvoren zbog požara u zgradi Vjesnika, a pripremni radovi počeli su 17. ožujka. Uz uklanjanje starog asfalta na zapadnoj rampi i unutar podvožnjaka, obuhvatili su ugradnju novog nosivog sloja te sanaciju slivnika, rešetki i poklopaca komunalnih instalacija. U završnoj fazi postavljen je habajući sloj asfalta na cijeloj dionici te je iscrtana prometna signalizacija. Obuhvaćena je dionica duga oko jednog kilometra s četiri prometne trake, podsjetili su iz Grada u priopćenju. Velzek je istaknuo da je, dok je podvožnjak bio zatvoren, privremena regulacija prometa bila uspostavljena kroz niz složenih zahvata – od izmjena signalizacije i semafora do građevinskih prilagodbi i postavljanja betonskih zapreka. Povratak na redovni režim i vraćanje lijevih skretača na semaforiziranim raskrižjima zahtijevao je njihovo postupno uklanjanje i ponovno usklađivanje sustava.

Tijekom današnjeg dana sjeverni kolnik Slavonske avenije (gornja razina) na dijelu od ulice Vrbik XIII do Savske ceste privremeno će biti zatvoren, kako bi se uklonili montažni elementi i ugradili betonski rubnjaci uz prošireni dio ceste. Postojeće dimenzije prometnice i izvedene premosnice pritom će se zadržati, kako bi se i ubuduće, prema potrebi, mogla brzo uspostaviti privremena regulacija prometa u slučaju ponovnog zatvaranja dijela podvožnjaka. Otvorenje nadvožnjaka te aktivnosti na uklanjanju postojeće regulacije također uvjetuju izmjene u prometovanju autobusne linije 107 (Jankomir-Žitnjak). "Pazite na promet, vratili smo se na 11. mjesec, gledajte znakove te pazite na upozorenja službenih osoba koji upravljaju prometom", zaključio je. 

