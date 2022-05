Što znači embargo? Europa postaje politički 'revolveraš', to je tempirana bomba

Političkim rječnikom, EU uvođenjem naftnog embarga Putinovoj Rusiji upravo donosi "frajersku" odluku, nezamislivu do prije nekoliko tjedana. Praktično, taj embargo je poput tempirane bombe. Neće odletjeti u zrak odmah, nego kada otkucaju zadnje sekunde. A zna se i koliko je sekundi preostalo na tajmeru – otprilike godinu dana. Zapravo, dok od svih članica EU ne stigne jednoglasni pristanak, pa dok se to ne objavi u "Službenim novinama EU", embarga nema.



Kažu da bi ta formalistika mogla potrajati još danima, pa se, teoretski, još može zaključiti nove ugovore s Rusijom. Naravno, postojeći se neće prekinuti mačem, nego će se dovršiti do kraja. To znači da će nafta iz Rusije teći još otprilike godinu dana, a u slučaju Slovačke i Mađarske i dulje, možda i dvije godine. One su tražile izuzeće, pa ga i dobivaju, kako ne bi stavile veto na odluku EU. Što se Hrvatske tiče, "sve pet" s obzirom na to da je naša naftna industrija ionako premrežena s mađarskom.