Priroda ima rješenje za sve: Otkrivamo 7 pripravaka koji će vam pomoći ako izgorite na suncu
Sunčane opekline česta su ljetna neugodnost, osobito nakon prekomjernog izlaganja suncu bez adekvatne zaštite. Koža postaje crvena, osjetljiva na dodir, a u težim slučajevima pojavljuju se mjehurići i ljuštenje. Iako je najbolja zaštita prevencija, kada do opeklina ipak dođe, prirodni pripravci kod blagih i umjerenih opeklina mogu značajno ublažiti simptome.
Aloe vera: Gel iz listova aloe vere poznat je po snažnom umirujućem i regenerirajućem djelovanju. Hladi kožu, smanjuje crvenilo i ubrzava zacjeljivanje oštećenih slojeva epiderme. Osim toga, sadrži vitamine A, C i E, koji dodatno pomažu u obnovi kože i sprečavanju isušivanja.
Jogurt ili kiselo vrhnje: Ovi mliječni proizvodi trenutno hlade i hrane oštećenu kožu, pružajući olakšanje od peckanja. Nanose se u debelom sloju na opečeno područje i ispiru nakon 10-15 minuta. Dodatno, probiotici iz fermentiranih mliječnih proizvoda mogu pomoći u smanjenju upale i obnovi mikroflore kože.
Hladni oblozi od kamilice: Čaj od kamilice ima snažna protuupalna svojstva i poznat je kao prirodni antiseptik. Kada se ohladi, koristi se kao oblog koji umiruje i hladi osjetljivu kožu. Osim toga, njezin blagi miris pomaže u opuštanju i smanjenju stresa, što može pridonijeti boljem osjećaju općeg stanja.
Krastavac: Zahvaljujući visokom udjelu vode i prirodnim antioksidansima, kriške krastavca hlade kožu i smanjuju oticanje. Njegove komponente poput vitamina C i kofeinske kiseline pomažu u smanjenju nadraženosti. Posebno je učinkovit kada se ohladi prije primjene, čime se dodatno pojačava osjećaj hlađenja.
Med: Prirodni je antiseptik koji pomaže u sprječavanju infekcija i vlaži oštećenu kožu. Nanosi se u tankom sloju i ostavi da djeluje 15-ak minuta prije ispiranja mlakom vodom. Med također potiče prirodnu obnovu stanica i smanjuje mogućnost nastanka ožiljaka.
Zobene kupke: Zob djeluje umirujuće i protuupalno te je čest sastojak dermatoloških proizvoda. Šaka sitnih zobenih pahuljica može se zamotati u gazu i staviti u mlaku kupku. Kupka sa zobenom vodom ublažava svrbež, hidratizira kožu i potiče prirodni oporavak kože.
Ulje lavande: Lavandino eterično ulje jedno je od rijetkih koje se može nanositi direktno na kožu, u malim količinama. Ima antiseptičko i analgetsko djelovanje te umiruje crvenilo i bol. Osim toga, njegov umirujući miris može pomoći i kod nesanice uzrokovane nelagodom zbog opeklina.