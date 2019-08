Na Žarkovici se urušavaju stijene i cesta, nema više požarnog puta, zaštite od gromova, poplava i olujnih vjetrova

Dubrovačko-neretvanska županija jedna je od tri županije u kojoj nema niti jednog skloništa za napuštene životinje. U Dubrovniku, središtu Županije, u utočištu za pse na Žarkovici je 300 pasa za koje Grad nije pronašao prostor, a za koje se brinu volonteri Društva za zaštitu životinja Dubrovnik.

Gradnja skloništa najavljuje se godinama, s istim najavama u svoj mandat krenula je i aktualna gradska vlast. Gradonačelnik Mato Franković nedavno je izjavio da bi do kraja godine trebao biti gotov projekt azila za životinje i da se kreće s natječajem. Zanimalo nas je gdje će se do izgradnje novog azila zbrinjavati napušteni psi pronađeni na gradskom području? Kome se građani mogu obratiti kad pronađu napuštenu, a kome kad pronađu ozlijeđenu životinju, upitali smo Grad?

– Grad Dubrovnik predano radi na rješavanju pitanja azila za životinje. Napravljeno je idejno rješenje koje je prezentirano i međunarodnim udrugama koje godinama financijski potpomažu rad azila na Žarkovici i svi su redom potvrdili kako će se uistinu raditi o jednom od najboljih azila. U tijeku je izrada glavnog projekta i vjerujemo da će biti završen do kraja listopada. Nakon toga Grad Dubrovnik kreće u izgradnju azila za životinje. Grad kontinuirano pomaže rad azila na Žarkovici i godišnje za skrb za životinje izdvaja 870.000 kuna. Ovaj iznos, između ostalog, uključuje hranu za pse u iznosu od oko pola milijuna kuna. Što se tiče postupanja prema životinjama koje su napuštene na području Grada Dubrovnika, postupak je jasan. Svako saznanje o napuštenoj životinji potrebno je prijaviti Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika, koji prijavu prosljeđuje gradskoj tvrtki Sanitat, koja potom kontaktira ugovornu tvrtku za zbrinjavanje životinja, a koja životinje zbrinjava u no kill skloništa – odgovaraju nam iz Grada.

Podsjećajući na nedavnu izjavu gradonačelnika kako je grad Dubrovnik izdvojio znatna sredstva za kastraciju uličnih mačaka koje provode udruge građana, ali i da Grad i gradske službe surađuju s Udrugom za zaštitu životinja Dubrovnik koja se brine o napuštenim životinjama te da Grad plaća sterilizacije i obavezno cijepljenje za sve životinje sa Žarkovice, zanimalo nas je koliko je Grad izdvojio za te troškove?

– Putem svojih društava, a sukladno traženjima koje smo zaprimili sa Žarkovice, Grad Dubrovnik je na ista promptno reagirao. Grad surađuje sa svim udrugama na području Grada koje skrbe o životinjama, a primjer tome je i sterilizacija mačaka na cijelom području Dubrovnika koju provode volonteri vrlo uspješno posljednjih godinu dana. Grad Dubrovnik financira i ovu aktivnost te je tijekom 2018. u ovu svrhu izdvojeno 56.000 kuna bez PDV-a, a u 2019. godini smo još povećali iznos te je predviđeno 170.000 kuna za cijepljenje i sterilizaciju mačaka. Iznos je na jednake dijelove raspoređen na tri postojeće veterinarske ambulante na području Grada koje u suradnji s volonterima provode sterilizaciju mačaka – kažu iz Grada.

Foto: Privatni album

I dok iz Grada tvrde kako se napuštene životinje, nakon prijave Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, smještaju u no kill skloništa, ne navodeći koja, iz Društva za zaštitu životinja Dubrovnik kažu da zbog napuštenih životinja zvone samo njihovi telefoni.

– Unatoč zakonskoj obvezi i predizbornim obećanjima Grad Dubrovnik i dalje nema sklonište, niti rješenje za napuštene dubrovačke životinje. Gradonačelnik stalno izbjegava odgovor na ključno pitanje – tko će skrbiti o životinjama do gradnje novog azila, ako i kad ga bude. Valjda se podrazumijeva da će volonteri udruge nastaviti s radom zbog empatije, ljubavi i odgovornosti prema životinjama i Gradu u kojem živimo. Žarkovica je jedino mjesto gdje već gotovo dva desetljeća životinje odlaze s gradskih ulica, zahvaljujući volonterima Društva, donatorima i prijateljima. Društvo je jedina registrirana udruga koja skrbi o svim napuštenim, ozlijeđenim i izgubljenim životinjama. Dnevno imamo desetke dojava sugrađana, turista, policije, carine, službe 112. I svi imaju isti uvod: "Nemamo se kome drugom obratiti"! Volonteri izlaze na intervencije i rade 24 sata na terenu i u azilu – kaže nam Sandra Sambrailo, voditeljica utočišta na Žarkovici. Iz Grada Dubrovnika, dodaje, upućuju ljude na njih uz obrazloženje da volonteri udruge skrbe o svim napuštenim i ozlijeđenim životinjama u Dubrovniku i šire.

– Na naše dojave Komunalnom odjelu Grada nema reakcije. Grad Dubrovnik plaća samo hranu za odrasle pse, za što je u ovoj godini, do kolovoza, dobavljaču uplatio 276.210 kuna. Ne plaća cijepljenje, čipiranje, kastracije, pregled, liječenje i druge veterinarske troškove za pse i mačke na skrbi Društva. Sve to plaća neprofitna i volonterska udruga. Nisu sklonili i zbrinuli nijednu životinju sve ove godine, pa čak ni kad su imali ugovor sa šibenskim skloništem As eko, a sad posebno jer im Zakon dopušta zbrinjavanje životinja u regionalno ili gradsko sklonište kojeg nemaju – ističe S. Sambrailo te dodaje kako Grad nije ispunio obećanje o zapošljavanju radnika na Žarkovici. Nisu počeli ni građevinske radove na sanaciji Žarkovice kako bi se azil registrirao i radio na dobrobit životinja i Grada do izgradnje novog azila.

– Nisu proveli kontrolu mikročipiranja, ne odgovaraju na dopise, molbe i zahtjeve Društva, a od siječnja 2018. čekamo prijem kod Gradonačelnika. On sam, ali ni bilo tko iz gradske uprave, nije bio na Žarkovici posljednje dvije godine, a udaljenost je tek četiri kilometra. Očito je da ih ne zanimaju ni ljudi, a ni životinje koje bi bile po ulicama da nije truda volontera Društva. Žarkovica unatoč svemu opstaje.I dalje je bez struje i tekuće vode. Opstaje sa slomljenim i ruzinavim kontejnerima, raspalim kućicama i unutarnjim ogradama. Zidovi, stijene i cesta urušavaju se i prijete životima. Nema vise ni požarnog puta, nema zaštite od gromova, poplava, olujnih vjetrova. A Grad šuti i ignorira sve apele i Zakon ove države. Nesvjesno ili s ciljem uništenja? – pita Sandra Sambrailo.

I dok su nam iz Grada napomenuli kako traže da se njihov odgovor prenese u cijelosti i u izvornom obliku, jer je 'Večernji list bio vrlo pristran u izvještavanju o ovoj temi, a ponekad i negativno nastrojen prema Gradu Dubrovniku', na neka pitanja nisu nam odgovorili. Tako nismo doznali kada će se provesti popis pasa i vlasnika, odnosno kada će psi na području Grada biti čipirani, a nisu nam odgovorili ni koliko je novca Grad izdvojio za cijepljenje i kastraciju životinja na Žarkovici. Od Društva za zaštitu životinja Dubrovnik, pak, dobili smo dokumentaciju koja potvrđuje da je društvo ove godine platilo 45.000 kuna za cijepljenje 300 pasa sa Žarkovice, a dosadašnji troškovi Društva za veterinarske troškove (liječenja, operacije) u ovoj godini su 88.999 kuna. Ukupnom trošku udruge volontera, neprofitne organizacije koja se brine za napuštene životinje iako joj to nije zakonska obveza, treba dodati i hranu za štence te plaću za radnika na Žarkovici koju isplaćuju uz pomoć svojih donatora. Među njima nije Grad Dubrovnik, a niti gradske tvrtke.

I dok iz Grada tvrde da smo pristrani, autorica ovih redaka i ovaj put iznijela je samo činjenice. Jedna od njih je i podatak da je Grad na predstavljanje projekta novog azila pozvao predstavnike međunarodnih udruga, ali ne i volontere koji se godinama umjesto Grada brinu za napuštene životinje.