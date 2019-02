Brandon Cowan nakon posjeta utočištu na Žarkovici izradio web stranicu

Samo dva sata bilo je dovoljno Brandonu Cowanu da shvati kako psima na Žarkovici ljubavi ne nedostaje, ali da je utočištu potrebna sva moguća pomoć, a posebno volonteri. I zato je nakon povratka s ljetovanja, na kojem je u srpnju 2018. posjetio i Dubrovnik, odlučio napraviti web stranicu.

– Želio sam ljudima olakšati da dođu do skloništa, da otkriju kako mogu volontirati, što skloništu treba i kako se može donirati bez obzira u kojem dijelu svijeta žive. A tu su i neki od pasa koji se mogu udomiti – rekao nam je B. Cowan iz Sydneya, inače službenik za udomljavanje životinja u jednom od najvećih skloništa u Australiji.

Sve je počelo kad mu je, nakon što je na Facebooku objavio da je u Dubrovniku, prijatelj savjetovao da posjeti Žarkovicu. Nije ni znao da takvo mjesto postoji, ali poslušao je prijatelja. A upravo su problemi kako pronaći Žarkovicu bili dodatni motiv za web stranicu. Tražio je na Googleu, ali nije pronašao niti jednu stranicu s kontakt podacima. Nije bio siguran ni postoji li sklonište.

Foto: Privatni album

– Prošetao sam nekoliko pasa i razgovarao s jednim od radnika i volonterom. Htio sam vidjeti kako mogu pomoći. Sklonište je vrlo zanimljivo, uz pse tu je i prekrasan pogled na more i put koji vodi do skloništa. No, bilo je vidljivo da sklonište vapi za nadogradnjom – prisjetio se svog posjeta. Kasnije je saznao da Grad Dubrovnik nije vlasnik skloništa, da ga ni ne financira već da njime upravlja Društvo za zaštitu životinja Dubrovnik.

– Posebno me rastužilo kad sam čuo da Grad Dubrovnik odbija izgraditi dom za pse lutalice, iako je vjerojatno najpopularnija turistička destinacija Hrvatske. Sklonište za životinje Žarkovica trenutno je četvrto najpopularnije turističko odredište na TripAdvisoru, a gotovo svi posjetitelji kažu da je to vrhunac njihova putovanja u Hrvatsku. Za mene je to bilo među boljim doživljajima, a posjetio sam četiri zemlje u četiri tjedna – ističe Brandon Cowan te dodaje da mu je u posebnom sjećanju ostala Sandra.

– Divim se Sandri koja upravlja skloništem, živi tamo i spava u kontejneru gotovo dva desetljeća. Posvetila je veliki dio svog života i žrtvovala puno kako bi spasila životinje. Ne znam kako to radi i sigurno joj je jako teško, ali spasila je bezbroj života i stvarno je nevjerojatna osoba – kaže B. Cowan.

I Sandra Sambrailo, voditeljica utočišta, dobro pamti Brandonov posjet. Kaže, bio je kratko, ali osjetio je svu težinu onoga što proživljavaju posljednjih 20 godina.

– Kad je odlazio, obećao je da će nam pomoći. Australija je predaleko za udomljavanje i konkretnu pomoć, ali ova web stranice približit će Žarkovicu ljudima koji iz cijelog svijeta dolaze u Dubrovnik i žele upoznati nešto više od Straduna, zidina, restorana i plaža. Web stranica je jednostavna i puna informacija koje mogu pomoći strancima da nas pronađu i sudjeluju u aktivnostima naše udruge. Već smo primili stotine poruka i dogovorili susrete, druženja i konkretne akcije. Šteta je da ni Grad ni Županija nemaju sluha za projekte koji se bave zaštitom životinja i promicanjem turističkog volonterizma koji je itekako prisutan – rekla nam je S. Sambrailo i pozvala da posjetite stranicu. Možda vas, dodala je, ponuka da se pridružite udruzi, udomite neku od životinja ili volontirate. A kako to izgleda i što sve rade možete pronaći na stranici Žarkovica.