Na Svjetskom prvenstvu u rally obedienceu prvi put natjecat će se i psi iz Hrvatske

Na Svjetskom prvenstvu u kinološkoj disciplini rally obedience, koje će se održati u Austriji, prvi će se put natjecati i psi iz Hrvatske. U reprezentaciji Hrvatske bit će Melinda Trbojević i Rey, Dora Vrgoč i Cvita, Ana-Marija Votuc i Loki, Kim Džananović i Jerry te Paula Pincetić i Moira i Trixie. Mjesta u ekipi izborili su na prvom rally obedience natjecanju održanom prema međunarodnom pravilniku u organizaciji Kluba za obuku službenih i sportskih pasa Zagreb.

Disciplina je, kaže nam Melinda Trbojević, zamišljena kao zabavnija i dostupnija psima i vodičima od klasične poslušnosti, a njome se mogu baviti i psi koji zbog starosti ili ozljeda više ne mogu trčati agility ili trenirati neku drugu sportsku kinološku disciplinu.

– Kolega iz Slovenije na agility natjecanjima kazali su mi kako je to zabavno te da se vodič i pas mogu baviti disciplinom "poslušnosti" puno opuštenije. U proljeće 2008. uputila sam se k prijatelju iz KD-a Maribor da vidim kako to izgleda, probala na njihovu treningu sa svojom Arnom, belgijskom ovčarkom malinois, te isti vikend nastupila na natjecanju, položila ispit i bila i na postolju. Podijelila sam iskustvo u matičnom klubu KOSSP Zagreb s kolegama za koje sam mislila da bi to mogli prihvatiti. Nastala je grupa entuzijasta, počeli smo s treninzima. Nismo imali opremu, ali bilo je puno volje i želje naučiti nešto novo – prisjeća se Melinda. Osim što je prva u Hrvatskoj počela s RO, zapalila je iskru koja je bila dovoljna da disciplina nastavi postojati. Prvo natjecanje u Hrvatskoj održano je 2010.

– Nakon gotovo 15 godina od prvog susreta s disciplinom s pudlom Rey krenula sam iznova. Polažemo ispite i natječemo se po nacionalnom programu. Prošle smo godine počele trenirati prema međunarodnom FCI pravilniku te smo ove godine i nastupile na prvim FCI natjecanjima u Hrvatskoj. Posebno sam radosna što smo na jednom natjecanju osvojile 1. mjesto – govori nam Melinda. FCI je 2023. priznao rally obedience kao službenu disciplinu, a od 2024. u HKS-u djeluje Povjerenstvo za RO.

– Zadaća nam je brinuti se o disciplini, donositi pravilnike, a cilj proširiti sve i na druge klubove u Hrvatskoj – ističe M. Trbojević, koja je i predsjednica tog povjerenstva.

Kad je s Cvitom prije nešto više od godinu dana krenula na tečaj, o rally obedienceu Dora Vrgoč nije znala gotovo ništa

– Postao je naša glavna disciplina, koju redovito treniramo. Na treninzima na kojima savladavamo vježbe poslušnosti i prepreka naučila sam komunicirati sa svojim psom, izgrađujemo sve bolji odnos i sve se bolje razumijemo. Najviše se radujem kada Cvita veselo maše repom dok prolazi staze, dok uči i zajedno izvodimo vježbe. Ona voli rally, sretna je na treninzima i obje uživamo trenirajući – govori nam Dora.

U rally obedienceu Ana-Marija Votuc pronašla je odgovore na pitanja koja su je mučila još dok je bila dijete.

– Odmalena me je fascinirao odnos čovjeka i psa, kako dvije različite vrste mogu tako uspješno komunicirati. A rally obedience je upravo to, uspjeh u komunikaciji, kako kao tim što spretnije i sretnije proći stazu. Uspjeti ne gubeći pritom sjaj u psećem oku i radost zajedničkog rada – ističe Ana-Marija koja u ovom sportu uživa sa svojim Lokijem.

Paula Pincetić počela je trenirati rally obedience sa svojim psima kad je ova disciplina tek stigla u Hrvatsku.

– Jako mi se svidjelo s obzirom na to da je ova disciplina otvoren za sve tipove pasa i vodiča, u to vrijeme imala sam stariju mješanku u tipu međija i mješanku ovčara. Posebno me privuklo što je ovdje naglasak na dobrom odnosu psa i vodiča. Nastavila sam ga raditi sa svim psima. Velika je prednost što pas ovo može raditi doista cijeli život, jer nije fizički jako zahtjevna disciplina. A sastoji se od puno vježbi koje je zabavno učiti i dobar su mentalni izazov psima – napominje Paula, koja ima šest pasa, svi se natječu u toj disciplini i svi uživaju. Pri tome najmlađe Trixie i Ira imaju tri godine, a najstarijem je psu Kaosu 11 godina.

Prije desetak godina, govori nam Kim Džananović, njezina prijateljica, doznala je da se u KOSSP-u Zagreb može trenirati jedna prilično nova disciplina.

– Sjećam se i njezinih riječi: To je nešto za tebe! Nisam ni sanjala da ću 10 godina poslije planirati smještaj i put na Svjetsko prvenstvo – kaže i dodaje da Jerry nastao kao rally obedience pas.

– Za mene i moje pse ovo je savršena disciplina. Puno trikova, u isto vrijeme puno elemenata poslušnosti, a nisu izostale ni prepreke iz agilityja. Najveća je vrijednost komunikacija i odnos psa i vodiča. Upoznala sam i puno ljudi istih ili barem sličnih interesa. Nije lagano, ali je toliko zanimljivo i veselim se svakom koraku dalje. Svaki moj pas najprije je rally obedience pas – odlučna je Kim.