Drama na otoku: Muškarac prijetio bombom, intervenirala specijalna policija

Ujutro u Supetru na Braču je došlo do opsadne situacije, prenosi Dalmatinski portal. Naime, muškarac se zatvorio u svoju kuću i prijetio bombom, zbog čega je intervenirala specijalna policija.
Prema neslužbenim informacijama, Bračanin se zaključao nakon sukoba s dvojicom drugih muškaraca koji su također bili u kući. Reagirale su nadležne službe, a na otok je poslan odred Specijalne policije koji je brzo uspostavio kontrolu nad situacijom i uhitio muškarca.
Također, u kući je pronađeno i nešto oružja.Opasna vožnja romobilima u Splitu – trojica voze između auta bez poštivanja prometnih pravila
BISTE LI JE PREPOZNALI?
FOTO Naša pjevačica skinula je 18 kg, a evo kako se mijenjala kroz godine: Bori se s teškom dijagnozom
INFINITY BAZEN, SAUNA, LOUNGE ZONA...
FOTO Moderna oaza kod Splita: Prodaje se ekskluzivna vila s pogledom na more, evo koja je cijena
POVIJESNI FENOMEN