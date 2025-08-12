Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 88
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
PRONAŠLI MU ORUŽJE

Drama na otoku: Muškarac prijetio bombom, intervenirala specijalna policija

Najnovija vijest
VL
Autor
Večernji.hr
12.08.2025.
u 13:04

Reagirale su nadležne službe, a na otok je poslan odred Specijalne policije koji je brzo uspostavio kontrolu nad situacijom i uhitio muškarca.

Ujutro u Supetru na Braču je došlo do opsadne situacije, prenosi Dalmatinski portal. Naime, muškarac se zatvorio u svoju kuću i prijetio bombom, zbog čega je intervenirala specijalna policija.

Prema neslužbenim informacijama, Bračanin se zaključao nakon sukoba s dvojicom drugih muškaraca koji su također bili u kući. Reagirale su nadležne službe, a na otok je poslan odred Specijalne policije koji je brzo uspostavio kontrolu nad situacijom i uhitio muškarca.

Također, u kući je pronađeno i nešto oružja.
Opasna vožnja romobilima u Splitu – trojica voze između auta bez poštivanja prometnih pravila

Ključne riječi
bomba

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još