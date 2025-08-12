Drama na otoku: Muškarac prijetio bombom, intervenirala specijalna policija

Ujutro u Supetru na Braču je došlo do opsadne situacije, prenosi Dalmatinski portal. Naime, muškarac se zatvorio u svoju kuću i prijetio bombom, zbog čega je intervenirala specijalna policija.

Prema neslužbenim informacijama, Bračanin se zaključao nakon sukoba s dvojicom drugih muškaraca koji su također bili u kući. Reagirale su nadležne službe, a na otok je poslan odred Specijalne policije koji je brzo uspostavio kontrolu nad situacijom i uhitio muškarca.

Također, u kući je pronađeno i nešto oružja.