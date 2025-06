Mjesecima štenad živi u šikari, djelatnici skloništa ne uspijevaju ih uhvatiti ni u zamku

Već gotovo tri i pol mjeseca dva šteneta žive i odrastaju u šikari između Podravske Moslavine i Gezinaca. Tko ih je ostavio i kako su tu stigli nitko ne zna, dobro poznata priča svima koji spašavaju ostavljene životinje. Plaši ih svako ljudsko biće koje se pojavi u blizini pa se vješto zavlače u prostor u koji ljudska noga ne može kročiti. Divlji su jer odrastaju bez ljubavi i nježnosti, bez kontakta s ljudima i drugim životinjama, divlji su jer se bore da prežive, a rade to onako kako su sami naučili.

Sve je počelo, kako doznajemo, dojavom Skloništu za životinje Petropolis iz Magadenovca.

– Sklonište je 16. ožujka u 17.21 sati primilo poziv službe 112. Djelatnik skloništa odmah se uputio na navedenu lokaciju i vidio dva šteneta. Nije ih uspio uloviti, a potraga je prekinuta kad je pao mrak. Sljedeći dan djelatnik je bio na istom mjestu od 10 sati i pretraživao teren do 13 sati, ali pse nije našao. O svemu je obaviještena općina Podravska Moslavina – kažu nam u Skloništu.

Nakon 17. ožujka pse su vidjeli samo rijetki, a da nije bilo volontera koji su im nosili hranu i vodu danas vjerojatno ne bi bili ni živi. Općina Podravska Moslavina nije ispunila obvezu koju joj nalaže Zakon o zaštiti životinja i nije se pobrinula za napuštene pse. Barem ne dok joj to nije naredila veterinarska inspekcija, tvrde u DIRH-u.

– Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata postupala po navedenoj predstavci. U skladu s odredbama Zakona o zaštiti životinja veterinarska inspekcija naložila je Općini Podravska Moslavina da u skladu s nadležnosti zbrine životinje, s obzirom na to da je ista nadležna za zbrinjavanje napuštenih životinja na području navedene lokalne samouprave. Na temelju naloga inspektora Upravni odjela Općine Podravska Moslavina naredio je Skloništu za napuštene životinje Petropolis u Magadenovcu da se psi uhvate i smjeste u sklonište. Prema dostupnim informacijama djelatnici skloništa su u više navrata pokušali uhvatiti pse, no bez uspjeha, ali i dalje ih hvataju. Kad pse uhvate i smjeste u u sklonište, jedinica lokalne samouprave će o tome obavijestiti veterinarsku inspekciju – kažu u DIRH-a.

Mjesecima štenad živi u šikari, a djelatnici skloništa ne uspijevaju ih uhvatiti ni u zamku Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nakon što su primili općinski nalog, djelatnik skloništa je 29. svibnja ponovno otišao na mjesto na kojem su psi viđeni.

– Koristio je pušku za sedaciju pasa. Jednog psa je pogodio, ali se on odmah počeo zavlačiti u grmlje, strelica sa sedativom je ispala i nije se aktivirala. Od 8 do 10.30 sati tražio je pse, ali oni su se sakrili. Na tom mjestu 3. lipnja postavljena je zamka za hvatanje pasa s hranom. Tog dana naš je djelatnik dva sata proveo na lokaciji, ali pse nije vidio. Svakog dana obilazimo lokaciju, zajedno is djelatnicima općine Podravska Moslavina, ali pse nismo uhvatili. Na lokaciji su pronađene hrenovke, psi ne žele u zamku jer imaju dovoljno hrane – kaže nam Dunja Briševac, dr.med.vet., voditeljica Skloništa za životinje Petropolis. Dodaje da je teren vrlo zahtjevan, riječ o zarasloj šikari, obrasloj kupinama visokim dva metra u koje se ne može ući. Psi se tu osjećaju sigurno i zaštićeno.

– Dodatni je izazov to što se na lokaciji svakodnevno ostavlja hrana, iako iz dobre namjere, ali to nama otežava rad. Postupak je još u tijeku, nitko nije odustao od hvatanja i zbrinjavanja pasa. Ako ih uspješno zbrinemo, pregledat će ih veterinar i o tome ćemo vas pravovremeno obavijestiti – ističe D. Briševac. Odgovarajući na molbu da nam pošalju fotografije pasa, da im pružimo dodatnu šansu za pronalazak doma, ističe da će to rado napraviti, ali čim to okolnosti dopuste.

Zašto nisu zbrinuli napuštene životinje i prije nego im je to naložila veterinarska inspekcija pokušali smo doznati i u Općini Podravska Moslavina. No, objašnjenje nismo dobili jer je komunalni redar na godišnjem odmoru.

– Upoznati smo s problematikom napuštenih pasa i od prve prijave poduzimamo mjere da se oni adekvatno zbrinu. Naš komunalni redar je na godišnjem odmoru, čim se vrati poslat ćemo vam detaljan opis poduzetih mjera zbrinjavanja spomenutih pasa – kaže nam Anita Stražanac, pročelnica Općine.

I dok se komunalni redar odmara, volonteri i dalje obilaze ove napuštene pse. Iako nikome od njih šikara u kojoj je štenad nije blizu, nije ni usput, odlaze kad god mogu. Često ih ne vide i ne čuju, ali ipak napune zdjelice s hranom i vodom. Samo da prežive dok ih sklonište ne uhvati. No, dodatno ih muči i to što nitko neće odgovarati zbog toga što je napustio pse, iako je to kazneno djelo. Tko ih je ostavio sigurno se neće saznati, ako netko i zna, neće se javiti. A za nekoliko mjeseci u ovoj šikari mogli bi se pojaviti neki novi klinci. Oduzeti kujici baš kao ovi, bačeni da prežive ako se snađu.